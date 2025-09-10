Argentina deja de ser líder del ranking FIFA tras la derrota ante Ecuador y cae al tercer puesto

La derrota frente a Ecuador tuvo un efecto doble para la Selección argentina: no solo significó el final de su invicto en Eliminatorias, sino también la pérdida del primer lugar del ranking FIFA que mantenía desde abril de 2023.
La Selección perdió 1-0 en Guayaquil y cortó un invicto de Eliminatorias. En la próxima actualización del ranking FIFA será superada por España y Francia, y cierra un ciclo de más de dos años y medio en la cima desde el título mundial en Qatar 2022.
La derrota frente a Ecuador tuvo un efecto doble para la Selección argentina: no solo significó el final de su invicto en Eliminatorias, sino también la pérdida del primer lugar del ranking FIFA que mantenía desde abril de 2023.
La “Albiceleste” cederá el liderazgo en la próxima actualización del listado: España quedará en lo más alto con 1885.36 puntos, seguida por Francia con 1867.09. El conjunto de Lionel Scaloni, ahora tercero, cerrará el mes con 1862.03.
Desde la consagración en Qatar 2022, el equipo argentino sostuvo su liderazgo durante más de 29 meses. La derrota en Guayaquil pone fin a esa racha y marca un cambio de escenario en la previa de la próxima fecha FIFA.
En redes sociales, algunos hinchas celebraron el hecho con ironía: nunca una selección que llegó al Mundial como número uno del ranking logró coronarse campeona. Argentina tendrá la chance de volver a la cima si consigue buenos resultados ante Venezuela y Puerto Rico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.