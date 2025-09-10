Fin de una era

Argentina deja de ser líder del ranking FIFA tras la derrota ante Ecuador y cae al tercer puesto

La Selección perdió 1-0 en Guayaquil y cortó un invicto de Eliminatorias. En la próxima actualización del ranking FIFA será superada por España y Francia, y cierra un ciclo de más de dos años y medio en la cima desde el título mundial en Qatar 2022.