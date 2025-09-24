Presos y comunicados

Por el caso del camillero estafador de mujeres, secuestraron 32 celulares de una comisaría

Se investiga cómo fue que le facilitaron un dispositivo, a través del cual se comunicó con su ex pareja para decirle que le pida “médico” para el trabajo cuando quedó detenido. Al momento de la requisa no se hallaron teléfonos entre los alojados.