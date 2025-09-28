Una historia de vocación

Enfermera del Hospital Alassia busca llevar la neonatología santafesina a un congreso internacional

Tras más de 20 años en neonatología, la tesina de Marina Chipoloni sobre cuidados paliativos neonatales fue elegida para exponer en el Iberoamericano de Colombia que se realizará en noviembre de este 2025. “Mandé el trabajo sin muchas expectativas y a fines de agosto recibí el mail: había sido aceptado y quieren que lo exponga allá. Fue un shock, porque económicamente es muy difícil para mí viajar”, contó a El Litoral.