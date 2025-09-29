Incendio en un geriátrico de Junín: cuatro muertos y cinco heridos graves
Un incendio en la residencia “Nuevo Amanecer” dejó al menos cuatro víctimas fatales entre los residentes de más de 80 años y varios heridos de gravedad. La Justicia investiga posibles irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.
Un gran incendio afectó esta madrugada el geriátrico “Nuevo Amanecer”
Un gran incendio afectó esta madrugada el geriátrico “Nuevo Amanecer”, situado sobre la calle Nahuel Payún al 300, en la ciudad bonaerense de Junín. Como saldo trágico, murieron cuatro personas mayores y otras cinco permanecen internadas en estado crítico. Las primeras pesquisas apuntan a una falla en un termotanque como origen del fuego.
A continuación, el relato de lo ocurrido bajo dos ejes clave:
Dinámica del siniestro y primeras víctimas
El siniestro comenzó entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del viernes. Según las primeras informaciones, una falla en un termotanque habría iniciado el foco ígneo, que se propagó con rapidez.
Las llamas se expandieron y alcanzaron zonas donde estaban alojados residentes mientras dormían, lo que complicó la evacuación. Las autoridades locales informaron que más de 20 personas fueron rescatadas del edificio.
Bomberos, Defensa Civil y la Policía colaboraron en el operativo de emergencia.
Las víctimas fatales identificadas hasta ahora son:
Darío Crespo, de 91 años, quien falleció poco después del traslado al hospital local.
Luis Oscar Barri, de 87 años, que murió en la Clínica La Pequeña Familia.
Edgar Oviedo, de 82 años, quien falleció en la Clínica Centro.
Osvaldo Pugliese, de aproximadamente 80 u 81 años, quien fue trasladado en avión sanitario a Esteban Echeverría y falleció días después, producto de la gravedad de sus lesiones.
Tras estos decesos, cinco personas mayores siguen internadas en unidades de Junín y en hospitales de Nueve de Julio, en estado delicado.
Algunas de las otras residencias del geriátrico ya han dado de alta a varios internos que solo presentaban cuadros leves por inhalación de humo.
Además, familiares de los residentes habían denunciado previamente deficiencias en las condiciones edilicias y en el trato del personal del geriátrico, aunque esas denuncias no habrían desencadenado acciones oficiales hasta ahora.
La investigación también contempla la práctica de autopsias para determinar con precisión las causas de muerte y los posibles vínculos entre la propagación del fuego y las condiciones del
Las autoridades judiciales evaluarán si hubo negligencia en la prevención o mantenimiento que permitió que un pequeño foco derivara en una tragedia de esta magnitud.
