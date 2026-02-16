En el norte provincial

Educación sin interrupciones: Reconquista tendrá su Escuela Hospitalaria

El Gobierno provincial oficializó la creación de la Escuela Hospitalaria Nº 1407 en la ciudad de Reconquista, que funcionará en el Hospital Central. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes que atraviesan períodos de internación, fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y el de salud.