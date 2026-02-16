Educación sin interrupciones: Reconquista tendrá su Escuela Hospitalaria
El Gobierno provincial oficializó la creación de la Escuela Hospitalaria Nº 1407 en la ciudad de Reconquista, que funcionará en el Hospital Central. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes que atraviesan períodos de internación, fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y el de salud.
Provincia crea una escuela hospitalaria en Reconquista y amplía la cobertura educativa en el norte santafesino
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe creó la Escuela Hospitalaria Nº 1407 en la ciudad de Reconquista, con el objetivo de asegurar el derecho a la educación de estudiantes que, por razones de salud, no pueden asistir de manera temporal a sus establecimientos escolares.
La medida fue formalizada el 9 de febrero de 2026 a través del Decreto Nº 184/26 y la nueva institución dependerá del Ministerio de Educación provincial. Funcionará en el Hospital Central Reconquista, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 2051, en el turno tarde, de lunes a viernes, entre las 13 y las 18.
Educación y salud: una articulación clave
La nueva escuela surge a partir de una demanda planteada por profesionales del hospital y de la Región II de Educación, quienes señalaron la necesidad de contar con un dispositivo pedagógico específico en el norte provincial.
La institución será de modalidad hospitalaria de cuarta categoría y en una primera etapa contará con equipo directivo y docentes de nivel inicial y primario. De manera progresiva se incorporará el nivel secundario, ampliando la cobertura para adolescentes que requieran acompañamiento educativo durante su tratamiento médico.
El proyecto se enmarca en un acta acuerdo entre los ministerios de Educación y de Salud, con el propósito de sostener las trayectorias escolares y promover la igualdad de oportunidades. La propuesta no solo contempla la enseñanza de contenidos curriculares, sino también un acompañamiento integral que articule con las escuelas de origen y el equipo sanitario.
Desde la Dirección Provincial de Educación Hospitalaria, su titular, Mariela Safón, recordó que actualmente Santa Fe cuenta con seis escuelas hospitalarias: tres en Rosario —Hospital Provincial, Hospital de Niños Víctor J. Vilela y Hospital de Niños Zona Norte— y tres en la capital provincial —Hospital Alassia, Hospital Iturraspe y Hospital Mira y López—.
Con la incorporación de Reconquista, el norte santafesino suma una herramienta concreta para garantizar el derecho a aprender en contextos de vulnerabilidad.
Una política pública con trayectoria
La educación hospitalaria y domiciliaria en Santa Fe tiene una historia que se remonta a 1972, cuando la Asociación de Exalumnas del Colegio Normal Nº 1 de Rosario comenzó a dictar clases gratuitas a niños internados en el Hospital Escuela de Granadero Baigorria. Aquella experiencia sentó las bases de la primera escuela domiciliaria y hospitalaria de la provincia.
En 1983, la institución fue incorporada al Servicio Provincial de Enseñanza Privada y, en 2011, las escuelas hospitalarias pasaron a la órbita estatal, consolidando su carácter de política pública y ampliando su alcance territorial.
La creación de la Escuela Hospitalaria Nº 1407 refuerza esa línea de trabajo. Allí donde la enfermedad interrumpe la rutina escolar, el Estado provincial busca asegurar continuidad pedagógica, contención emocional y acompañamiento a