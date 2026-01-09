Ante la polémica nacional

Cardiopatías congénitas: "En Santa Fe la atención está garantizada y fortalecida"

En medio de los cuestionamientos al programa nacional, el Ministerio de Salud provincial explicó que la atención nunca se interrumpió, destacó cifras récord de cirugías en 2025 y afirmó que se trata de una política sanitaria prioritaria en Santa Fe. Desde la Fundación, piden información por parte de Nación.