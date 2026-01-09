Cardiopatías congénitas: "En Santa Fe la atención está garantizada y fortalecida"
En medio de los cuestionamientos al programa nacional, el Ministerio de Salud provincial explicó que la atención nunca se interrumpió, destacó cifras récord de cirugías en 2025 y afirmó que se trata de una política sanitaria prioritaria en Santa Fe. Desde la Fundación, piden información por parte de Nación.
Más de 140 procedimientos en cardiopatías congénitas se realizaron en 2025 en la provincia. Foto: Agencia
En el marco de la polémica generada a nivel nacional por la reorganización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el Ministerio de Salud provincial salió a despejar dudas y llevar tranquilidad. Aseguran que en Santa Fe la atención no sólo está garantizada y no se interrumpió ninguna cirugía sino que se trata de una línea de acción que se fortaleció con más procedimientos, especialización de equipos propios y mayor capacidad instalada.
Así lo confirmó a El Litoral, el secretario del Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, quién indicó que en la provincia "no hay nada más alejado de la incertidumbre" y remarcó que se trata de una política sanitaria priorizada, que mostró resultados "muy importantes" durante el año pasado. "Lo digo con total honestidad: este programa para nosotros es prioritario y nunca dejó de crecer. Durante todo 2025 no hubo ninguna interrupción de la atención, menos de las urgencias", explicó.
Aclaró que, más allá de los comunicados y trascendidos a nivel nacional, "la única información oficial que tenemos es que el programa nacional sigue funcionando y que su financiamiento se mantiene", mientras que despegó esa situación de lo que ocurre en Santa Fe.
Según fundamentó el funcionario, la asistencia de cardiopatías congénitas en la provincia depende estratégicamente de la Dirección Provincial de Niñez y, en lo asistencial, del Tercer Nivel de Atención, que son los hospitales donde se realizan las cirugías. "Acá hay un coordinador, equipos estables y varias líneas de trabajo que van desde la capacitación y la detección temprana hasta el abordaje quirúrgico de alta complejidad", detalló.
Una de las líneas de trabajo es la captación precoz de pacientes, tanto pediátricos como adultos, a través de capacitaciones y ecografías prenatales en toda la provincia. "Hoy también estamos relevando cardiopatía congénita del adulto, algo que durante años estuvo fuera del radar", remarcó Pauloni.
En la segunda línea, del plano quirúrgico, el programa a nivel provincial combina cirugías convencionales -a corazón abierto- con procedimientos hemodinámicos e intervencionistas, estos últimos menos invasivos y con mejor recuperación para los pacientes.
En ese marco, explicó que continúa vigente el convenio con un equipo de alta especialización del Hospital Garrahan, de Buenos Aires. "Es uno de los mejores equipos del país. Viene, opera en Santa Fe y Rosario y, al mismo tiempo, deja capacidad instalada y forma a nuestros profesionales", explicó. Y aclaró que "lo único que sucedió en octubre del año pasado es que se venció el convenio con ese grupo del Garrahan y hubo que volver a firmarlo, lo cual ya se hizo".
"Los números de 2025 son muy significativos. Nunca antes Santa Fe había tenido este nivel de intervención, y además con una tasa de éxito altísima", remarcó Pauloni, al tiempo que detalló: se realizaron 140 procedimientos de cardiopatía congénita. De ese total, 76 fueron cirugías convencionales y 64 intervenciones hemodinámicas. A eso se suman otros procedimientos diagnósticos y vasculares que elevan el total anual a alrededor de 150 prácticas.
Las cirugías se realizaron en distintos efectores según la complejidad: en el hospital Alassia y el Cullen en la ciudad de Santa Fe, y en Rosario en el hospital Centenario -para intervencionismo- y el Vilela -para pediatría-. "Antes muchos pacientes debían viajar a Buenos Aires. Hoy prácticamente todo se resuelve en la provincia", destacó.
Ahora, además, se incorporaron cirugías a adultos con cardiopatías congénitas. "Ese fue un salto enorme", dijo César Pauloni. Foto: Agencia
El fortalecimiento de la asistencia sanitaria también reside en los recursos propios. Durante 2025, dos cirujanos formados en Santa Fe -los médicos Florencia Núñez y Martín Irazusta- realizaron 34 cirugías, que no es un dato menor. Mientras, el equipo externo del Garrahan asumió los casos de mayor complejidad, poniendo el foco por primera vez en los adultos con cardiopatías congénitas, además de los niños.
"Ese fue un salto enorme. Son personas que vivieron toda su vida con esta patología que traen de nacimiento y que recién ahora pudieron acceder a una cirugía que mejora radicalmente su calidad de vida", señaló Pauloni.
El funcionario también puso en valor la puesta en funcionamiento del angiógrafo del hospital Alassia, inaugurado en el último trimestre del año pasado. "Es una prestación nueva que potencia el programa. Desde su habilitación ya se hicieron estudios diagnósticos y tratamientos complejos, lo que amplía nuestra capacidad de resolución local", indicó.
Consultado con respecto del vínculo con el programa de Nación, el secretario aclaró: "Si hubiera algún problema con el financiamiento nacional, la provincia está en condiciones de sostener la política. Es un programa arraigado, garantizado y con proyección de crecimiento para 2026, tanto en cantidad como en complejidad de cirugías".
El Hospital Alassia adquirió un angiógrafo que robustece la atención.
Qué pasa en Nación: la voz de la Fundación
Desde la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe -que desde hace 15 años trabaja para acompañar a familias y pacientes-, su referente Erica Bode expresó "preocupación de parte de las familias" por la situación nacional y reclamó definiciones claras. "La única comunicación oficial que tuvimos fue un tuit del Ministerio de Salud de la Nación. Eso genera incertidumbre, porque no sabemos quién atiende hoy el teléfono de la red ni quién toma las decisiones médicas", sostuvo.
Mónica Patiño y Érica Bode, de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas.
Bajo el título "El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas está garantizado", la cartera nacional que conduce Mario Lugones indicó, el pasado 5 de enero, que esta política pública "sigue funcionando". En la comunicación, se indica que durante el 2025, "el programa contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios" por lo que consideró que "tenía un exceso de personal para esa cantidad de trabajo". Frente a lo cual, el Ministerio de Salud resolvió "reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención. La respuesta del personal desafectado fue intentar vaciar el programa, renunciando en bloque", sostiene el ministerio nacional.
Ante esta situación, Bode indicó que el programa nacional funciona como una red federal que coordina diagnósticos, derivaciones y cirugías en todo el país. "Cuando se habla de 'desmantelamiento' es porque se fueron las personas más idóneas. Eran 13 profesionales que resolvían casos complejos en tiempo real. No estamos hablando de miles de empleados", remarcó.
Si bien aclaró que hasta el momento la fundación no registró casos concretos sin atención, señaló que "necesitamos que las autoridades nacionales salgan a hablar y lleven tranquilidad. Somos apartidarios, solo defendemos políticas públicas que salvan vidas".
Bode destacó, asimismo, el trabajo articulado con la provincia: "En Santa Fe el programa de cirugía está muy bien armado. El Ministerio siempre nos atendió y nos dio respuestas. Eso es fundamental, porque muchas cardiopatías hoy se resuelven acá y no hace falta derivar".