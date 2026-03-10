Se realizó una nueva colecta de sangre en el colegio Inmaculada Concepción
La colecta busca abastecer el banco de sangre para niños en tratamiento oncológico del hospital Alassia, promoviendo la donación voluntaria y concientizando sobre su importancia.
En una nueva muestra de compromiso social, la fundación Manos Abiertas llevó a cabo este martes su 24° Colecta Externa de Sangre en la ciudad de Santa Fe.La jornada, marcada por una gran afluencia de voluntarios y donantes primerizos, tuvo como objetivo principal abastecer el banco de sangre para los niños del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, especialmente aquellos que transitan tratamientos en el área de oncología pediátrica.
Bajo el lema de "donar sangre, salva vidas", la actividad no solo buscó la recaudación de unidades de sangre, sino también concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y recurrente. "Es nuestra colecta número 24 y estamos muy felices por el número de inscriptos", destacó Amparo Luján, voluntaria de la organización, quien remarcó que lo recaudado es vital para los "patroncitos", como llaman cariñosamente a los pequeños pacientes.
Acompañar entre cuatro paredes
La labor de Manos Abiertas en Santa Fe trasciende la donación de sangre. A través de la obra "Cuenta Conmigo", los voluntarios ingresan al hospital para romper la monotonía de las largas internaciones. "Llevamos el cine, el teatro, títeres y cuentos. Buscamos que suceda todo aquello que parece imposible entre cuatro paredes durante los tratamientos oncológicos", explicó Luján.
Esta colecta se realiza tradicionalmente en dos fechas clave del año:
Febrero/Marzo: en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil (15 de febrero).
Agosto/Septiembre: para visibilizar los derechos de los niños y niñas hospitalizados.
Requisitos y la experiencia del donante
Para quienes deseen sumarse a futuras ediciones, los requisitos básicos incluyen tener entre 18 y 65 años (desde los 16 con autorización), pesar más de 50 kg y gozar de buena salud. Es fundamental no haber pasado por cirugías, tatuajes o piercings en los últimos 12 meses, ni padecer enfermedades transmisibles por sangre.
Los donantes destacaron la calidez de la atención. Francisco, un joven que ya había donado en 2022, regresó este año y motivó a otros a sumarse: "Es un proceso rápido, no duele. Para nosotros son unos minutos, pero para otra persona es un cambio radical en su vida".
Convocatoria a nuevos voluntarios
Por su parte, Andrea Pérez, presidenta de Manos Abiertas Santa Fe, recordó que la fundación cuenta con siete obras activas en la ciudad, con fuerte presencia en Alto Verde a través de escuelas de oficios y apoyo escolar.
"Necesitamos de la generosidad de la gente. Por eso, convocamos a una charla informativa este miércoles a las 19:30 en el Colegio Inmaculada para quienes quieran donar su tiempo", invitó Pérez. Además de la donación de sangre y el voluntariado directo, la institución cuenta con un "ropero solidario" y programas de padrinazgo para sostener sus actividades educativas y de acompañamiento espiritual.