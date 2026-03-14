Llega Boca a Santa Fe para jugar contra Unión y Riquelme habló de la cancha y la oposición

El plantel de Boca arriba esta tarde a Santa Fe para jugar este domingo a las 22 ante Unión, en un atractivo encuentro de una nueva fecha de la Liga Profesional.
El plantel xeneize llega este sábado a la tarde a nuestra ciudad para jugar el gran partido del domingo a las 22 ante Unión en el 15 de Abril y es recibido por una multitud en el hotel Los Silos. El presidente xeneize habló del proyecto para agrandar el mítico estadio y apuntó a sus detractores: “Soy el grano más grande. No creo que vuelvan nunca más”.
El plantel de Boca arriba esta tarde a Santa Fe para jugar este domingo a las 22 ante Unión, en un atractivo encuentro de una nueva fecha de la Liga Profesional.
El entrenador, Claudio Ubeda (sumamente cuestionado luego del empate ante San Lorenzo), tiene dos dudas en el armado del equipo y ambas se plantean en el sector defensivo, ya que no está conforme con el rendimiento de quienes se ocupan de la punta derecha y es posible que Figal tenga la chance de jugar desde el arranque en la zaga central.
El equipo de Boca para jugar con Unión, con las dudas planteadas, sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, habló en el sitio oficial de la institución sobre la remodelación de La Bombonera y el paso que les queda, luego del visto bueno de Ferrosur, para que el sueño de poder ampliarla se convierta en realidad. Fue el único tema al que se refirió el ídolo del club en la entrevista tras un clásico con San Lorenzo en el que Claudio Ubeda, entrenador del Xeneize, se fue muy cuestionado por los hinchas.
La remodelación tendrá, entre otras cosas, unas columnas por las que ingresarán los hinchas a las bandejas superiores y eso debe contar con la aprobación de distintos organismos porque por debajo pasará el tren. Riquelme le agradeció a Ferrosur por la respuesta positiva y ahora tiene que pasar lo mismo con la CNRT.
"Hemos presentado los papeles, me han dicho que están de acuerdo y ahora nos falta el último paso. Si tenemos la suerte que nos permiten lo que nos presentamos, que creemos será así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa".
El presidente de Boca, además, volvió a criticar con dureza al ex oficialismo y destacó: "No nos vamos a mover un centímetro, como dijo la oposición que iba a hacer la cancha a 100 metros. La Bombonera no se puede mover de acá"
Riquelme descartó la necesidad de contar con capitales externos para realizar la remodelación y también afirmó que nunca le cambiaría el nombre a La Bombonera, al mencionarle lo que decidió River en el Monumental.
Además, recordó cuando había prometido hablar con los vecinos para comprarles la casa y afirmó que ninguna de los otros proyectos que se mencionaron para ampliar la Bombonera se podían realizar: "Que no le mientan al hincha".
"Dije que si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con ellos (los vecinos). Después dije que no tenía derecho de decirle a alguien que se vaya de su casa. Pasó el tiempo y el hincha tiene que saber una cosa: hay una ley, sean 15 o 20 casas, que las declaró Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer. No se pueden tocar esas casas. No se puede hacer nada", apuntó.
Riquelme aseguró encontrar una Bombonera "abandonada" y pidió que no pongan trabas para que el club pueda crecer: "Si le quieren hacer todas las maldades a Riquelme, háganlas. Si tuvieran una cosa de Riquelme, estaría preso con cadena perpetua. Soy el grano más grande". Y cerró: "No creo que vuelvan nunca más".
• "Queremos agradecer a Ferrosur. Estuvo muy atenta, presentamos todos los papeles. En el día de ayer tuvimos la respuesta, están de acuerdo con lo presentamos y no trae ningún inconveniente lo que proponemos. Nos da felicidad".
• "Tenemos las cosas muy claras. Primero que nada me siento una persona muy afortunada, el hincha me dio la posibilidad de ser presidente, confiaron en mí desde el primer día. Tenemos claro lo que queremos. Queremos que el predio sea el más lindo de Sudamérica y la Bombonera más linda. La encontramos abandonada".
• "Queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más pero fuimos claros con los hinchas: no prometer algo que no podamos cumplir"
• "La Bombonera es la cancha más linda del mundo por nuestros hinchas. Es las única que se mueve. Siendo futbolista lo sentís. Después, como estadio, lo agarramos abandonado. Es la verdad. Esta gente no arregló la puerta principal".
• "Dije que si tenía la suerte de ganar, iba a hablar con ellos (los vecinos). Después dije que no tenía derecho de decirle a alguien que se vaya de su casa. Pasó el tiempo y el hincha tiene que saber una cosa: le pido que no le mienta más. Tengan toda la maldad con Riquelme, no pasa nada, pero no les mientan más. Hay una ley, sean 15 o 20 casas, que se declaró Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer. No se pueden tocar esas casas. No se puede hacer nada".
• "Hemos presentado los papeles, me han dicho que están de acuerdo y ahora nos falta el último paso. Si tenemos la suerte que nos permiten lo que nos presentamos, que creemos será así, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa. Y no nos vamos a mover un centímetro, como dijo la oposición que iba a ser la cancha a 100 metros. La Bombonera no se puede mover de acá".
• "Pedimos que nos dejen crecer como club, es la realidad. Pedimos hacer el poli para los otros deportistas y no podemos creer que nos sigan negando. Estamos esperando el OK, va a quedar hermosa. Queremos saber qué pasa. Queremos que nuestro club sea cada vez más grande". Hay muchas trabas y mucha maldad, pero no pasa nada".
• "No se puede tocar una casa, no le mientan más a los hinchas de Boca. Después, si le quieren hacer todas las maldades a Riquelme, háganlas. Si tuvieran una cosa de Riquelme, estaría preso con cadena perpetua. Soy el grano más grande"
• "Nos falta el último pasito con la CNRT, que creemos que va a salir bien. Es la primera vez que siento que podemos agrandar nuestra casa. Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser".
• "No creo que una empresa ponga plata. Vamos a intentar siempre, que con esfuerzo, amor, trabajo, siendo ordenado, tenemos que ser capaces de agrandar nuestra casa y que sea porque lo hemos conseguido entre todos. Nuestro nombre no creo se que cambie jamás, la Bombonera es nuestra".
• "Nos dieron un club abandonado. Necesitamos trabajar mucho y vamos a cumplir todos los sueños que tenemos por delante".
• "No creo que vuelvan nunca más. Ojalá no sigan poniendo trabas".