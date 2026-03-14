El rival del Tate

Llega Boca a Santa Fe para jugar contra Unión y Riquelme habló de la cancha y la oposición

El plantel xeneize llega este sábado a la tarde a nuestra ciudad para jugar el gran partido del domingo a las 22 ante Unión en el 15 de Abril y es recibido por una multitud en el hotel Los Silos. El presidente xeneize habló del proyecto para agrandar el mítico estadio y apuntó a sus detractores: “Soy el grano más grande. No creo que vuelvan nunca más”.