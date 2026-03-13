El volante tatengue, en la previa del duelo con el xeneize

Julián Palacios: “Nos ganamos el respeto del fútbol argentino, pero eso se pierde rápido”

Una de las figuras que tuvo Unión en esta racha positiva se mostró conforme con lo que viene haciendo el equipo y analizó a fondo el trascendental partido del domingo ante Boca en el 15 de Abril. “Tenemos que corregir los errores porque con estos equipos te cuestan caro” dijo el ex San Lorenzo, titular indiscutido en la formación de Madelón.