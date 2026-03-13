El volante tatengue, en la previa del duelo con el xeneize
Julián Palacios: “Nos ganamos el respeto del fútbol argentino, pero eso se pierde rápido”
Una de las figuras que tuvo Unión en esta racha positiva se mostró conforme con lo que viene haciendo el equipo y analizó a fondo el trascendental partido del domingo ante Boca en el 15 de Abril. “Tenemos que corregir los errores porque con estos equipos te cuestan caro” dijo el ex San Lorenzo, titular indiscutido en la formación de Madelón.
"Personalmente me encanta jugar estos partidos", dijo Palacios sobre Boca. Foto: Julia Puccio.
Acumulando goles y asistencias, Julián Palacios se ha transformado en una de las grandes figuras que mostró Unión en esta racha positiva en la que acumula 5 partidos sin conocer la derrota y que ha puesto al equipo en la zona alta de la tabla del Apertura de la Liga Profesional.
Nacido como enganche pero reposicionado como volante externo por Madelón, el ex futbolista de San Lorenzo de Almagro se ganó un lugar preponderante en el andamiaje del equipo, iniciando como carrilero sobre el sector derecho pero con la ductilidad de moverse hacia la banda izquierda si el DT así lo dispone.
Precisamente por su buen presente y su condición de pieza inamovible en el engranaje que muestra Unión, la de Palacios es una voz más que autorizada para analizar el buen momento que atraviesa el equipo rojiblanco, como así también el gran partido que se viene el domingo, nada menos que frente a Boca en el 15 de Abril.
Este jueves y tras la práctica en Casa Unión, Julián atendió a los medios y habló de todos los temas, comenzando por la paridad que muestra el campeonato y el protagonismo que ganó Unión en ese contexto.
Palacios, asistiendo a Tarragona en el gol a Instituto. Foto: Facundo Luque.
Al respecto, respondió: “En el fútbol argentino todos los partidos son difíciles sin importar el nombre del equipo al que te tengas que enfrentar. Tenemos que ver un poco cómo juegan ellos pero sabiendo siempre que lo más importante somos nosotros. Siempre lo decimos, no importa con el rival que juguemos, nosotros somos lo más importante y tenemos que mantener ese foco”.
Yendo directamente a su gran momento en lo individual, y como ha cambiado su manera de jugar desde que llegó a Santa Fe, el surgido en el ciclón comentó: “Como siempre lo dije, yo naturalmente soy enganche pero me tuve que acostumbrar a jugar por derecha o por izquierda".
"Ya lo venía haciendo antes pero creo que en este buen momento tiene mucho que ver la confianza que me han dado los compañeros y el cuerpo técnico. Se que puedo jugar y rendir ya sea por derecha o por izquierda, me siento cómodo y también estoy feliz por el presente que estoy viviendo”, agregó.
En otro tramo de la charla, y consultado acerca de lo que dejó el inolvidable 4 a 4 en cancha de Independiente, el 20 tatengue reveló: “Yo trato siempre de sacar lo positivo. Creo que hicimos un buen primer tiempo pero que también hay que aprender y corregir esos errores que con estos equipos te cuestan caro. Hay que corregir y en eso nos enfocamos en estos días de entrenamiento”.
Siguiendo por esta línea, y con una sincera autocrítica, Palacios expresó: “Todos tenemos cosas que corregir. Como dice el cuerpo técnico y el mismo Leo, los primeros defensores somos los delanteros y el trabajo arranca desde ahí. Tenemos que trabajar para corregir esos errores en la pelota parada que es una herramienta que te hace ganar partidos y campeonatos”.
Metido de lleno en el trascendental cotejo que se juega el domingo en Santa Fe, el mediocampista de Unión se sinceró: “Yo siento que es fútbol, que es un partido que hay que jugarlo y que son los más lindos para estar. A mí personalmente me encanta jugar estos partidos. Hay que estar tranquilos, sabiendo que venimos haciendo las cosas muy bien y que estamos bien físicamente”.
Haciendo su análisis del rival de turno, el futbolista que llegó en 2025 a Unión destacó: “Yo creo que el partido va a estar ahí, en la mitad de cancha. Creo que el que tome el control en el medio se va a poder hacer dueño del partido".
"Boca tiene un buen medio campo, no solo por Paredes sino por todos los que juegan en esa zona, pero me parece que nosotros también tenemos lo nuestro y que ellos también tienen varias cosas por las que preocuparse”, agregó.
"Siempre competitivos"
Consultado nuevamente por las características del equipo que integra, Palacios manifestó: “Nosotros lo que buscamos es ser siempre competitivos, sin importar si vamos ganando o perdiendo. Es lo que nos pide Leo y estamos contentos porque lo podemos llevar a cabo en cada partido".
"Con Independiente más allá de los errores que cometimos nos quedó la sensación de que fue injusto el resultado porque hubo fallos arbitrales que estuvieron muy mal. Eso ya está, hay que dar vuelta a la página y ya pensar en Boca”, destacó.
Manteniéndose por esta línea, y evaluando el devenir del equipo en lo que va del certamen, el ex San Lorenzo profundizó: “Pienso que es un momento en el que estamos bien, donde el equipo fue de menor a mayor, confiando cada uno en el compañero y en el equipo".
A sus características naturales, Palacios le sumó orden y sacrificio. Foto: Matías Pintos.
"Creo que tenemos una base pero también me gusta destacar el trabajo que hacen los chicos de reserva y los compañeros que hoy no les está tocando jugar porque ellos son los que le dan el alma al equipo. Si ellos no están bien, nosotros también bajamos y eso no está sucediendo”, señaló Palacios.
Ya en el final de la charla, y consultado acerca de la chance concreta de volver a instalarse en los playoffs como sucediera en el Clausura del año pasado, el volante rojiblanco señaló: “Falta mucho para hablar de clasificación. La realidad es que estamos a mitad de torneo y nosotros pensamos partido a partido. Estamos tranquilos sabiendo que hay que entrenar, corregir y esperar este partido”.
En el cierre de la charla, y sobre las virtudes que Unión posee, Julián Palacios concluyó: “Creo que lo venimos demostrando desde el semestre pasado. En lo personal lo vengo diciendo desde la etapa de pretemporada, de que la idea nuestra era ser un equipo molesto que le complique la vida a cualquier rival, ya sea los que vienen a Santa Fe o cuando nos toca de visitante".
"Creo que hoy nos hemos ganado el respeto de todo el fútbol argentino pero sabemos que eso también se pierde rápido, entonces hay que cuidarlo muy bien y estar atento en todos los detalles”, señaló antes del cierre de la rueda de prensa en Casa Unión.