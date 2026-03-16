Cómo quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Unión y Boca

Unión y Boca empataron 1-1 este domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe. El partido jugado ante una multitud en el 15 de Abril finalizó sin un ganador y con puntos repartidos.
Tatengues y Xeneizes repartieron puntos en Santa Fe. Unión llegó a las 16 unidades y Boca a 14. Vélez es el líder de la Zona A con 22.
Unión y Boca empataron 1-1 este domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe. El partido jugado ante una multitud en el 15 de Abril finalizó sin un ganador y con puntos repartidos.
Fue el local quien abrió el marcador a través de Palacios, que convirtió a los 41 minutos, casi sobre el cierre de la primera mitad. Luego, en el complemento, Boca llegó a la igualdad a través de Merentiel.