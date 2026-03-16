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Cómo quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Unión y Boca

Tatengues y Xeneizes repartieron puntos en Santa Fe. Unión llegó a las 16 unidades y Boca a 14. Vélez es el líder de la Zona A con 22.

El cotejo cerró el domingo futbolero. Foto: Matías Pintos.El cotejo cerró el domingo futbolero. Foto: Matías Pintos.
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Unión y Boca empataron 1-1 este domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe. El partido jugado ante una multitud en el 15 de Abril finalizó sin un ganador y con puntos repartidos.

Unión vs Boca - LPFUnión comenzó ganando pero no aguantó el marcador. Foto: Matías Pintos.

Fue el local quien abrió el marcador a través de Palacios, que convirtió a los 41 minutos, casi sobre el cierre de la primera mitad. Luego, en el complemento, Boca llegó a la igualdad a través de Merentiel.

Unión vs Boca - LPFEl tate sumó un punto en casa. Foto: Matías Pintos.

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