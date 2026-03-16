A orilla de la Laguna Setúbal

Ciclón Racing ganó por penales y se metió en semifinales de la Copa Federación

El conjunto lagunero igualó 1 a 1 con Unión de Arroyo Seco en el partido de vuelta de los cuartos de final y, tras el 2 a 2 en el global, se impuso 7 a 6 en la tanda de penales. El arquero Sebastián Silva fue clave al contener el último remate de la serie. La jornada terminó empañada por graves incidentes protagonizados por un grupo de hinchas visitantes.