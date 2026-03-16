Piedrazos y corridas tras un partido en cancha de Ciclón Racing

Lo que había empezado como una tarde de fútbol cargada de emoción terminó envuelto en un clima de tensión, corridas y enfrentamientos. Este domingo por la tarde, incidentes protagonizados por simpatizantes de Unión de Arroyo Seco alteraron el final del partido disputado en la cancha de Ciclón Racing, ubicada en Riobamba y Matheu, en la ciudad de Santa Fe.
El encuentro correspondía a la Copa Federación y enfrentaba al conjunto local con Unión de Arroyo Seco. Tras un desarrollo parejo, el partido terminó 1 a 1, lo que obligó a definir el pasaje mediante tiros desde el punto penal.
En esa instancia, el equipo santafesino se impuso 7 a 6, desatando el festejo de los hinchas locales y, al mismo tiempo, la furia de algunos simpatizantes visitantes.
Un final caliente
Según relataron testigos, apenas terminó la tanda de penales un grupo de entre 60 y 70 hinchas de Unión de Arroyo Seco comenzó a generar disturbios dentro y fuera del estadio.
La situación escaló rápidamente. Primero aparecieron los gritos y los empujones. Luego comenzaron a arrojar piedras, lo que generó momentos de fuerte tensión entre los presentes.
“La gente que vino de Arroyo Seco empezó a tirar piedras y a hacer disturbios. Había pocos policías y no daban abasto”, relató un testigo que presenció la escena.
Árbitros encerrados
En medio del caos, el árbitro del partido debió refugiarse en el vestuario junto a otros integrantes del equipo arbitral. Desde allí se realizó un pedido urgente de asistencia policial al advertir que hinchas golpeaban la puerta del vestuario intentando ingresar.
El alerta motivó que el 911 recibiera varios llamados simultáneos, lo que derivó en el envío de refuerzos hacia la cancha. Mientras llegaban más patrulleros, la tensión se trasladó al sector de acceso al predio. Hubo corridas, forcejeos y enfrentamientos, mientras continuaba la lluvia de piedras.
Finalmente, con la llegada de nuevas unidades policiales, los uniformados utilizaron disparos de balas de goma para dispersar a los grupos más violentos.
La intervención permitió controlar la situación y evitar que los incidentes pasaran a mayores.
Retirada bajo custodia
Una vez restablecido el orden, efectivos policiales acompañaron al colectivo que trasladaba a la delegación visitante hasta su salida de la zona.
Según el reporte policial, el operativo finalizó sin novedades posteriores, aunque durante los disturbios se registraron algunas personas lesionadas, principalmente por golpes y pedradas.
El episodio vuelve a poner en discusión la seguridad en los partidos del fútbol regional, donde en más de una ocasión las celebraciones deportivas terminan opacadas por hechos de violencia.