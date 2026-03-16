Boquete, cajas fuertes y dólares: audaz robo en una vivienda del centro de Santa Fe

Un audaz robo sacudió este domingo a la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron a una vivienda particular, rompieron paredes interiores y violentaron cajas fuertes para apoderarse de una suma millonaria en moneda extranjera.
Delincuentes ingresaron desde un baldío a un inmueble ubicado en San Lorenzo 2700. Rompieron dos paredes, abrieron dos cajas fuertes y escaparon con unos 45 mil dólares y euros.
Un audaz robo sacudió este domingo a la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron a una vivienda particular, rompieron paredes interiores y violentaron cajas fuertes para apoderarse de una suma millonaria en moneda extranjera.
El hecho fue descubierto poco antes del mediodía en una propiedad ubicada en San Lorenzo al 2700, dentro de la jurisdicción de la comisaría 4ta. La víctima es un contador público nacional de 78 años, quien denunció la desaparición de aproximadamente 45 mil dólares estadounidenses, además de una cantidad no precisada de euros.
Los indicios recogidos en la escena sugieren que no se trató de un robo improvisado. Según la reconstrucción preliminar, los delincuentes habrían ingresado desde un terreno baldío lindero, por el sector este del inmueble.
Para lograrlo rompieron la pared de un archivo, lo que les permitió acceder al interior de la vivienda. Desde allí continuaron su avance hasta el baño, donde perforaron otro muro, esta vez el que comunica con la oficina principal de la casa.
En ese ambiente el dueño guardaba dos cajas fuertes. Una de ellas fue arrancada de su base, mientras que la otra quedó seriamente dañada. De ambas sustrajeron el dinero.
El alerta policial ingresó a las 11.40, cuando se solicitó presencia policial por el hecho. Al lugar acudió personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, quien quedó a cargo del resguardo inicial de la escena.
Horas después, cerca de las 15, se iniciaron formalmente las tareas periciales. Los especialistas de la PDI realizaron sus trabajos específicos, además de la búsqueda de rastros que permitan identificar a los autores del golpe.
Durante la inspección se detectó un importante desorden en el sector del archivo, producto de la irrupción de los ladrones y la búsqueda de objetos de valor.
En la oficina principal, los peritos lograron levantar algunos rastros, los cuales serán analizados para determinar si poseen valor identificativo. Además, se procedió a relevar cámaras de seguridad tanto del interior de la vivienda como de la zona externa, material que ahora será clave para la investigación.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Aimi, quien ordenó distintas medidas para intentar reconstruir los movimientos de los autores del robo y determinar si actuaron con información previa sobre la existencia del dinero.
Por estas horas, la principal hipótesis apunta a un golpe planificado, ejecutado con tiempo y conocimiento del lugar.