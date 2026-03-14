Fin del “escudo protector” para el fiscal Benegas: fue detenido y enfrenta su hora más oscura

La Justicia ordenó hacer efectiva la detención del fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Vera, Leandro Darío Benegas, imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal.
Había sido suspendido por la Asamblea Legislativa el jueves. La jueza Claudia Bressan consideró que el “escudo protector” que impedía su detención quedó inactivo.
La Justicia ordenó hacer efectiva la detención del fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Vera, Leandro Darío Benegas, imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal.
Fue luego de que quedara sin efecto la inmunidad de arresto que le impedía ser detenido hasta el momento. La orden se materializó en la noche del viernes en el domicilio particular del encartado. Quedó alojado en una sala del Hospital de Vera, por padecer una patología oncológica y psiquiátrica que impidió que sea ubicado en una celda de la alcaidía de la Unidad Regional XIX.
Tras ser imputado, la magistrada Norma Senn le había dictado prisión preventiva durante una audiencia realizada el 23 de febrero de 2026, aunque la medida no pudo ejecutarse debido a la inmunidad de arresto que asistía al funcionario por su cargo dentro del Ministerio Público de la Acusación.
Sin embargo, tras recibir el informe de la Asamblea Legislativa, que el jueves dispuso la suspensión de Benegas en el ejercicio de su cargo como fiscal, la justicia consideró que el “escudo protector” que impedía su detención quedó inactivo, habilitando así la ejecución de la prisión preventiva previamente ordenada.
De esta manera, con la suspensión del funcionario y la caída de su inmunidad de arresto, la justicia quedó habilitada para avanzar con la ejecución de la medida cautelar mientras continúa el proceso penal en su contra.
El decreto fue firmado por la jueza Claudia Graciela Bressan, quien dispuso que se oficie lo necesario para efectivizar la detención del imputado conforme a lo establecido en las leyes provinciales vigentes.
Benegas está acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, todo en perjuicio de una joven que al momento de los hechos -2008- era menor de edad.
A mediados de mayo del año pasado, D. E. R. radicó una presentación ante la Auditoría General del MPA en la que apuntó contra el fiscal verense por, supuestamente, haberla sometido sexualmente cuando era menor de edad.
En su relato, filmado como testimonio por su abogado Dionisio Ayala, la joven -hoy mayor de edad- acompañada por su madre R. G. expresó su voluntad de denunciarlo ante la oficina de Rosario de la Auditoría General del MPA por abuso sexual con acceso carnal.
En sus dichos, la pretensa víctima reconstruyó que “en ese momento era abogado y estaba en el área de maestranza municipal, y yo lo conocí porque mi papá había pedido trabajo y bueno, ahí empezó a hablarme a mí y me decía que si yo estaba con él podía ser todo más fácil para mi familia, que me fijé en la situación en que nosotros estábamos, que piense que mi papá podía tener trabajo, que él nos podía dar una mejor vida a mí y a mis hermanos”.
Fue ahí, contó, que “sin pensar, no sabía las consecuencias, yo cedí a lo que él me decía y bueno, me llevaba al estudio de él que está frente a los Tribunales, y ahí él abusaba de mí y me decía que yo solamente tenía que pensar en mi familia, en la vida que nosotros estábamos pasando ahora y ahí abusaba de mí”,
– ¿Qué edad tenía vos más o menos en ese momento?
15, 16 años. Es algo que ahora lo pienso y en ese momento no lo entendía, lo veía por el lado que él sí me decía que piense en mi familia, en la vida si mi papá podía tener trabajo las cosas podían ser más fáciles.
– ¿Dónde trabajaba tu papá?
– En Espacios Verdes como contratado de la Municipalidad (de Vera).
– ¿Y Benegas en ese momento dónde trabajaba?
– Trabajaba ahí y él era abogado. Todavía no era fiscal y después fue designado, poco tiempo después fue designado fiscal.
– ¿Por qué no hiciste la denuncia en ese momento?
– Por miedo, porque no sabía cómo decirle a mi familia porque después él se olvidó de todo eso, como que él consiguió lo que quería y fue mentira y me daba vergüenza, miedo de decirle a mi familia lo que había pasado. Y no fue una sola vez, fueron muchas veces. Y él me decía que mi papá iba a poder tener más trabajo, más tiempo y que piense que yo tenía más hermanos chicos y así fue siempre.
El fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas, acusado de haber cometido delitos de abuso sexual con acceso carnal e imputado por la justicia, fue el jueves 12 de marzo suspendido de forma preventiva por la Legislatura de Santa Fe, hasta tanto se resuelva su situación en el trámite disciplinario en curso.