Santo Tomé: salió a cenar y al volver encontró su casa desvalijada

La madrugada del domingo dejó al descubierto un golpe que, por su precisión y rapidez, hace pensar en delincuentes que sabían exactamente a qué iban. En una vivienda ubicada en Roverano al 3800, en jurisdicción de la Subcomisaría 13, autores desconocidos ingresaron mientras sus moradores estaban ausentes y escaparon con una fuerte suma de dinero y un arma de fuego registrada.
La víctima es un hombre de 37 años, domiciliado en ese lugar, quien al regresar a su casa advirtió que desconocidos habían irrumpido en el inmueble y se habían llevado una importante cantidad de dinero que se encontraba guardada en distintos sectores de la vivienda.
La ausencia que aprovecharon
Según relató el propio damnificado a los primeros uniformados, cerca de las 22 salió de su casa para cenar con amigos. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando regresó poco después de la medianoche, alrededor de las 00.15, se encontró con una escena inesperada.
Los ladrones habían ingresado por el ventiluz del baño que da al patio trasero, una abertura pequeña pero suficiente para permitir el acceso al interior de la casa.
Una vez dentro, recorrieron los ambientes con evidente conocimiento de lo que buscaban.
El botín
Los delincuentes se apoderaron de millones de pesos en efectivo que se encontraban guardados en distintos lugares. De acuerdo con lo denunciado, parte del dinero estaba en una caja fuerte que tenía la llave colocada. Allí había alrededor de 7 millones de pesos.
Pero no fue lo único. También sustrajeron una mochila negra y roja que estaba sobre un sillón del living. En su interior había cerca de 6 millones de pesos, correspondiente, según explicó el dueño de casa, a la recaudación de una carnicería.
Antes de retirarse, los intrusos tomaron además un revólver calibre 38 marca Taurus, con numeración visible, junto con una caja con 50 cartuchos.
Intervención policial y peritajes
El hecho fue reportado al 911, lo que motivó la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes entrevistaron al propietario y preservaron la escena.
Posteriormente intervino personal de Policía de Investigaciones (PDI) – División Científica Forense Región 1. Los especialistas realizaron el relevamiento técnico del inmueble mediante fotografía y planimetría, además de una minuciosa búsqueda de rastros.
Algunas pistas
En el sector también se detectó al menos una cámara de seguridad, lo que abre una expectativa para los investigadores, que intentan reconstruir los movimientos de los autores del robo.
La causa quedó en manos del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables de un golpe que dejó gran preocupación entre los vecinos de Santo Tomé.