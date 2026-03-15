Primera B de la Liga

Arranque a puro gol en el ascenso: se completó la primera fecha del Apertura de la Primera B

Con varios resultados contundentes y grandes producciones ofensivas, se disputó de manera completa la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División B de la Liga Santafesina de Fútbol. El Cadi protagonizó la goleada histórica de la fecha, mientras que Santa Fe, Belgrano y Pucará también comenzaron el campeonato con triunfos amplios.