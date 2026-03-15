Arranque a puro gol en el ascenso: se completó la primera fecha del Apertura de la Primera B

El torneo Apertura 2026 de la Primera División B de la Liga Santafesina de Fútbol ya está en marcha. Este sábado se completó la primera jornada del certamen de ascenso, que había comenzado previamente con el clásico barrial entre San Cristóbal y Banco Provincial, encuentro que finalizó sin goles.
La fecha inaugural dejó un saldo más que interesante, con varios equipos que arrancaron con el pie derecho, destacándose por su contundencia en ataque.
En total se marcaron una gran cantidad de goles, con resultados abultados que marcaron el tono de un inicio de campeonato vibrante y prometedor.
Entre los equipos que lograron destacarse aparece El Cadi, que protagonizó la goleada más resonante del fin de semana al imponerse por un contundente 12 a 0 frente a Defensores de Peñaloza.
El conjunto ganador mostró una actuación arrolladora desde el comienzo y no dejó margen para la reacción de su rival.
Kevin Mendoza y Genaro Fortunato marcaron dos tantos cada uno, mientras que Lautaro Escobar también aportó un doblete.
A ellos se sumaron Lautaro Costabel, Maximiliano Farías y Axel Sales Rubio, mientras que Emiliano Villalba fue la gran figura ofensiva de la jornada con tres conquistas que completaron una goleada histórica para el equipo.
Otro de los equipos que arrancó con una gran producción ofensiva fue Santa Fe, que derrotó con claridad a Los Juveniles por 6 a 0.
Alexis Martínez y Joaquín Argüello anotaron dos goles cada uno, mientras que Lionel Rodríguez y Raúl Alarcón completaron la media docena de festejos para un equipo que dejó una muy buena imagen en el arranque del torneo.
Pucará también comenzó con una sólida victoria al superar por 4 a 1 a Atlético Arroyo Leyes. Nahuel Manchado fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Brian Escobar y Maximiliano Araya completaron la cuenta para el conjunto vencedor.
El descuento para la visita fue convertido por Brian Miño.
Belgrano, por su parte, no tuvo inconvenientes para imponerse por 4 a 0 frente a Los Piratitas. Lucas Díaz se despachó con un doblete, mientras que Nahuel Muratore y Brian Acosta aportaron los restantes goles que sellaron un inicio contundente para el equipo.
En otro de los encuentros de la jornada, Los Canarios lograron un triunfo ajustado pero importante frente a Defensores de Alto Verde. El marcador final fue 2 a 1, con goles de Gonzalo Matejka y Román García para el ganador, mientras que Rafael Juárez anotó el descuento para el conjunto de Alto Verde.
Nuevo Horizonte también arrancó con una victoria como visitante al derrotar por 3 a 1 a CCyD El Pozo. Uriel Lemercier, Pablo Martínez y Lautaro Wagner marcaron para el conjunto ganador, mientras que Facundo Carreira había anotado el tanto para el equipo local.
Partidos parejos y sin goles
Además de los encuentros con muchos festejos, la primera jornada también tuvo compromisos muy equilibrados. El clásico entre San Cristóbal y Banco Provincial fue uno de ellos.
El duelo se disputó con intensidad, pero ninguno de los dos equipos logró romper el cero y finalmente debieron conformarse con repartir puntos.
Otro empate sin goles se registró entre Vecinal Gálvez y Deportivo Agua, en un encuentro en el que ambos conjuntos intentaron imponer su juego, aunque sin la claridad necesaria en los metros finales.
La igualdad también estuvo presente en el cruce entre Atenas y Floresta, que terminaron empatando 1 a 1. Damián Ramírez adelantó a Atenas, pero Samuel Márquez logró igualar para Floresta y sellar el reparto de puntos.
Por su parte, Don Salvador y Loyola protagonizaron otro de los encuentros cerrados de la jornada, finalizando 0 a 0 en un partido muy disputado en el mediocampo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.
Un inicio prometedor
Con este panorama se cerró la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera B, una categoría que cada temporada ofrece partidos intensos y equipos que buscan dar el salto hacia la máxima división de la Liga Santafesina.
El arranque dejó en evidencia el potencial ofensivo de varios conjuntos que aspiran a ser protagonistas, mientras que otros equipos ya saben que deberán ajustar detalles de cara a las próximas jornadas.
La competencia recién comienza, pero la primera fecha dejó emociones, goleadas y actuaciones individuales destacadas que invitan a imaginar un campeonato muy disputado en la lucha por los primeros lugares del ascenso.