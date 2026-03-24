Departamento San Cristóbal

Ceres fue el epicentro del MTB con el lanzamiento de la Copa Lotería de Santa Fe

Con más de 200 ciclistas de siete provincias, la 7° edición del "Rally de los 4 Vientos" puso en marcha el inédito campeonato provincial. Jorge Mathieu y Luisina Simondi se quedaron con el triunfo en una jornada que unió Ceres con Colonia Alpina.