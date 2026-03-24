Ceres fue el epicentro del MTB con el lanzamiento de la Copa Lotería de Santa Fe

La séptima edición del Rally de los 4 Vientos en Ceres, organizada por el Cicles Club local, dio el puntapié inicial a la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike (MTB) con una destacada convocatoria.
Con más de 200 ciclistas de siete provincias, la 7° edición del "Rally de los 4 Vientos" puso en marcha el inédito campeonato provincial. Jorge Mathieu y Luisina Simondi se quedaron con el triunfo en una jornada que unió Ceres con Colonia Alpina.
La séptima edición del Rally de los 4 Vientos en Ceres, organizada por el Cicles Club local, dio el puntapié inicial a la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike (MTB) con una destacada convocatoria.
Jorge Mathieu se impuso en la clasificación general, mientras que Luisina Simondi brilló en la categoría femenina de la competencia.
La séptima edición del tradicional “Rally de los 4 Vientos”, organizado por el Cicles Club de Ceres, marcó el inicio de la ambiciosa Copa Lotería de Santa Fe 2026 en Mountain Bike (MTB).
Este campeonato inédito reunirá seis fechas en distintas localidades de la provincia, otorgando puntaje en cada competencia y buscando elevar el estándar deportivo del circuito.
La jornada en Ceres se vivió como una verdadera fiesta deportiva, con la participación de más de 200 ciclistas inscriptos. El evento contó con presencia de atletas de siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires y, por supuesto, Santa Fe.
Según confió a El Litoral el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, quien estuvo presente durante toda la jornada, “la organización fue impecable y los deportistas quedaron muy conformes”. En la categoría general, Jorge Mathieu se alzó con la victoria, mientras que Luisina Simondi hizo lo propio en la rama femenina, siendo los máximos ganadores del “Rally de los 4 Vientos”.
La Copa Lotería de Santa Fe representa un hito para la organización del ciclismo de montaña regional, al integrar bajo un mismo reglamento y sistema de puntaje a seis de las competencias más importantes de la bota santafesina.
Además de Ceres, las otras cinco sedes confirmadas para que el Mountain Bike tenga su cronograma provincial unificado son San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto. Se estima que el calendario anual de esta especialidad movilizará a unos 1.000 ciclistas a lo largo de todas las fechas.
Los deportistas tuvieron la opción de participar en dos modalidades diferentes:
PRO – Circuito Competitivo (80 km): Un circuito de rural bike puro que unió Ceres y Colonia Alpina (ida y vuelta), puntuable para el campeonato provincial.
ECO – Cicloturismo (45 km): Una propuesta de velocidad controlada diseñada para disfrutar del paisaje y la camaradería, sin la presión del cronómetro.
Los organizadores destacaron que “este Rally no es solo una carrera, es una prueba de resistencia donde el viento es el protagonista”. El presidente del Ceres Cicles Club, Gabriel Curi, junto al secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, acompañaron a los deportistas durante toda la jornada y participaron de la premiación final.
El senador Felipe Michlig expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos por esta séptima edición del Rally de los Cuatro Vientos, que se hace con mucho esfuerzo y trabajo, y que también es un reconocimiento al desempeño de nuestros ciclistas que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país”.
Asimismo, el funcionario agregó que “este rally permite seguir fortaleciendo el vínculo entre Ceres y Colonia Alpina, integrando a las comunidades a través del deporte. Se está realizando una fuerte apuesta a los eventos deportivos, culturales y turísticos, promoviendo el turismo de fin de semana y generando una dinámica económica positiva en cada localidad”.