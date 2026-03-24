Vecinos de Colonia Francesa reclaman soluciones urgentes por reiterados cortes de luz

La Asociación Civil SOMOS de Colonia Francesa presentó un enérgico reclamo ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) debido a la crítica situación que atraviesan los vecinos por los reiterados cortes en el suministro eléctrico.
La Asociación Civil SOMOS formalizó un reclamo ante la Empresa Provincial de la Energía por las interrupciones constantes del servicio. Denuncian fallas estructurales y exigen una respuesta urgente.
La Asociación Civil SOMOS de Colonia Francesa presentó un enérgico reclamo ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) debido a la crítica situación que atraviesan los vecinos por los reiterados cortes en el suministro eléctrico.
La nota fue dirigida a la presidenta del directorio, Anahí Rodríguez, con el objetivo de visibilizar una problemática que —según señalaron— se repite prácticamente a diario, sin previo aviso y con interrupciones prolongadas.
Desde la entidad advirtieron que, si bien cerca del 90% de la colonia cuenta con acceso al servicio eléctrico, la infraestructura existente evidencia signos de deterioro y obsolescencia. Esta situación, explicaron, deriva en fallas constantes que afectan la calidad y continuidad del suministro.
Los cortes no solo generan incomodidades cotidianas, sino que también impactan de lleno en las actividades laborales, comerciales y educativas de la comunidad. A ello se suman daños en electrodomésticos y en las instalaciones domiciliarias, lo que profundiza el malestar entre los habitantes.
Ante este escenario, los vecinos reclamaron una intervención técnica urgente y la implementación de un plan de acción que permita identificar las causas de las fallas y avanzar en soluciones definitivas.
Además, señalaron que la magnitud del problema excede el ámbito local, por lo que consideran necesaria una respuesta articulada a nivel provincial que garantice un servicio eficiente y sostenido en el tiempo.
“El servicio eléctrico es esencial para el desarrollo de nuestra comunidad y hoy no está garantizado”, expresaron desde la asociación, al tiempo que manifestaron su expectativa de obtener una pronta respuesta por parte de las autoridades.