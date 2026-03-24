Departamento San Jerónimo

Coronda: continúan los trabajos en el nuevo gimnasio del CEF N° 22

“Después de muchos proyectos frustrados, la decisión del gobernador fue avanzar en esta obra y ya estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad de Coronda”, expresó el ministro Enrico. Los trabajos superan el 15% de avance.