Coronda: continúan los trabajos en el nuevo gimnasio del CEF N° 22
“Después de muchos proyectos frustrados, la decisión del gobernador fue avanzar en esta obra y ya estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad de Coronda”, expresó el ministro Enrico. Los trabajos superan el 15% de avance.
El proyecto para la construcción del nuevo gimnasio contempla la edificación de una nave principal cubierta de 935 m².
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó información sobre los trabajos que desarrolla el Gobierno Provincial para la construcción del nuevo gimnasio cubierto del Centro de Educación Física N° 22 de Coronda, en el departamento San Jerónimo, y precisó que “la obra ya presenta un 15% de avance”.
El proyecto para la construcción del nuevo gimnasio contempla la edificación de una nave principal cubierta de 935 m².
En este sentido, el ministro Enrico recordó que “después de muchos proyectos frustrados, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la ministra Victoria Tejeda y el senador Leo Diana, tomaron nota del pedido, respaldaron el proyecto de arquitectura, lo licitamos y hoy estamos cumpliendo con el sueño y el anhelo de la comunidad de Coronda”.
El proyecto para la construcción del nuevo gimnasio contempla la edificación de una nave principal cubierta de 935 m², destinada a albergar las actividades deportivas centrales del CEF N° 22.
Proyecto
La obra se desarrolla en la manzana comprendida por las calles French y Berutti, Juan de Garay, López y Planes y Alberdi, donde actualmente funciona este centro, que ya cuenta con una cancha de fútbol y dos playones.
En cuanto al desarrollo de los trabajos, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que ya realizamos el correspondiente nivelado de suelo y comenzó la construcción de las columnas de hormigón que darán forma a este nuevo gimnasio cubierto.
"Al mismo tiempo se está trabajando en los desagües pluviales y cloacales necesarios para el nuevo espacio como así también en las instalaciones sanitarias y eléctricas.
El proyecto para la construcción del nuevo gimnasio contempla la edificación de una nave principal cubierta de 935 m².
“También, en uno de los laterales de la nave principal, se lleva adelante el apuntalamiento, encofrado y armado de losas y vigas del sector correspondiente a sanitarios, administración y depósito”, detalló Pascualón.
Cabe recordar que, previo al inicio de estos trabajos, se llevó a cabo la demolición de una parte de la estructura existente del C.E.F. N° 22.
Para la construcción del nuevo gimnasio, el Gobierno Provincial invierte más de 2.900 millones de pesos y los trabajos están a cargo de la empresa EFE Construcciones SRL.
El gimnasio cubierto que Coronda merece
El nuevo edificio se organiza a partir de una nave central con techo a dos aguas, diseñada especialmente para garantizar la práctica de disciplinas como futsal, básquet y vóley en sus dimensiones reglamentarias. A su vez, el espacio permite la disposición transversal de hasta tres canchas simultáneas para actividades educativas.
El proyecto para la construcción del nuevo gimnasio contempla la edificación de una nave principal cubierta de 935 m².
Además de esta nave principal, el proyecto incluye la construcción de áreas administrativas, vestuarios, sanitarios, depósitos y tribunas, respondiendo a las necesidades funcionales de estudiantes, docentes y personal del centro.
En el exterior, se llevarán a cabo obras complementarias como circulaciones peatonales, iluminación general y ornamental, forestación y parquizado, así como la incorporación de equipamiento urbano: bancos, cestos de residuos y sendas podotáctiles, que mejoran la accesibilidad del predio.