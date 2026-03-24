Un paso histórico: San Agustín más cerca de tener cloaca

La localidad de San Agustín continúa avanzando en una agenda de gestión centrada en el desarrollo de infraestructura.
El presidente comunal Cristian Osta mantuvo reuniones con autoridades provinciales para avanzar en el proyecto de cloacas. En paralelo, la comuna impulsa obras, actividades culturales y deportivas, y acciones comunitarias que acompañan el crecimiento de la localidad.
La localidad de San Agustín continúa avanzando en una agenda de gestión centrada en el desarrollo de infraestructura.
En ese marco, el presidente comunal Cristian Osta encabezó una reunión clave con autoridades provinciales para impulsar el proyecto de obras de cloacas, una demanda histórica de la comunidad.
El encuentro se llevó a cabo junto al autoridades del Ejecutivo y el director provincial de Aguas y Saneamiento, Abel Siebenhaar. Allí se analizaron los avances del proyecto y los pasos a seguir para su concreción.
“Estamos bastante avanzados con el proyecto de cloacas”, señaló Osta a El Litoral, quien además destacó la importancia de estas obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento sostenido de la localidad.
Durante la reunión también se abordó el desarrollo del acueducto regional que involucra a varias localidades. Se trata del sistema que vincula a Matilde, San Agustín, Franck, Pujato y Esperanza, una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable.
“Ya firmamos los permisos de paso y el proyecto está en ejecución, muy avanzado. Ahora resta acordar con cada localidad”, explicó el mandatario comunal, subrayando la relevancia de esta infraestructura para el futuro de la región.
Ambos proyectos —cloacas y acueducto— forman parte de un esquema integral que apunta a consolidar servicios básicos esenciales y mejorar las condiciones sanitarias.
En paralelo a las gestiones por obras, la comuna trabaja en la organización de una amplia agenda de actividades culturales y deportivas. Osta mantuvo una reunión con la coordinadora de Cultura y Deporte, Vanessa Ruiz, para ultimar detalles del inicio de los talleres anuales.
"La propuesta incluye disciplinas como taekwondo, entrenamiento funcional, cumbia, patín, vóley, handball, teatro, danza folclórica, arte y movimiento, ritmos latinos, canto, música, tejido, literatura infantil e inglés", comentó el Jefe Comunal.
Las actividades se extenderán hasta noviembre, cuando se realizará la tercera edición de la fiesta de Cultura y Deporte en el polideportivo local, un evento que ya se consolida en el calendario de la localidad.
Otro de los ejes de gestión es el avance en la construcción de la cancha de fútbol 5, que presenta un progreso cercano al 90%.
"En los últimos días se completó la colocación de redes de contención, iluminación y se trabaja en los accesos. Además, se incorporó un cerco perimetral de 150 metros, una obra considerada prioritaria para mejorar la seguridad del predio. En ese mismo sector, la comuna avanza con tareas de forestación, tras la remoción de un árbol antiguo", sostuvo Osta.
En materia ambiental y comunitaria, se llevó adelante una nueva plantación de árboles en la plaza local junto a alumnos de primer grado, en una iniciativa que se repite cada año y busca fomentar el compromiso de los más jóvenes con el cuidado del entorno.
La gestión comunal también impulsa acciones de cercanía con los vecinos. Entre ellas, la entrega de kits de semillas de temporada otoño-invierno, una iniciativa que se repite anualmente y promueve la producción familiar.
Asimismo, se desarrolló una nueva edición de la merienda de mujeres sanagustinenses, que reunió a cerca de 200 participantes en una jornada con espectáculos, sorteos y espacios de encuentro. Si bien las condiciones climáticas limitaron la asistencia de vecinas de la zona rural, la actividad se llevó adelante con una amplia convocatoria.