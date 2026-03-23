MotoGp y F1: Avanza la mega obra del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires
Con una inversión histórica, el autódromo porteño encara una renovación integral de su pista y el paddock. Los trabajos buscan alcanzar la certificación internacional Grado A para volver a ser sede de las máximas categorías.
MotoGp y F1: Avanza la mega obra del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires
La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa a ritmo sostenido y en línea con el cronograma pactado, con avances relevantes tanto en la futura pista como en infraestructura edilicia, paddock y servicios. La obra, que arrancó en enero de 2026, apunta a reposicionar el trazado como escenario internacional de primer nivel, con MotoGP programado para el año próximo y avances para que la Fórmula 1 pueda volver a Buenos Aires en etapas posteriores.
La nueva trazada tendrá 4,3 km de extensión, 14 metros de ancho promedio y 14 curvas. En la recta principal se esperan velocidades superiores a los 300 km/h.
Los trabajos se despliegan en múltiples frentes: preparación estructural del predio (demoliciones y movimiento de suelos); ubicación de las nuevas estructuras en paddock y servicios; y excavaciones para edificaciones dentro del circuito.
Paralelamente, la pista experimenta una transformación profunda para cumplir estándares internacionales. Se realizaron fresados de la capa asfáltica existente, demolición de pianos, retiro de defensas y eliminación de estructuras obsoletas, con movimientos de suelo en zonas estratégicas como la recta opuesta y el tramo entre las curvas 10 y 13, donde se proyecta un nuevo trazado.
Un aspecto técnico clave es la estabilización de suelos, orientada a garantizar la resistencia y durabilidad de la futura pista y a avanzar hacia la certificación Grado A.
El proyecto contempla también obras hidráulicas y de drenaje, con la apertura de zanjas y ramales pluviales para garantizar un escurrimiento adecuado del agua y prevenir problemas estructurales a largo plazo.
Este mediodía supervisaron el avance de las obras en el Autódromo el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella; Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, y su director deportivo, Carlos Ezpeleta, acompañados por Orlando Terranova, presidente del grupo promotor OSD.
Contexto y proyección
La transformación del Autódromo no solo moderniza su infraestructura, sino que lo reposiciona como sede competitiva a nivel internacional, capaz de albergar eventos de primer nivel mundial.
Se espera que el MotoGP sea escenario del año próximo y se avanza para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires en etapas posteriores.
Según los promotores, el cronograma se mantiene para entregar avances significativos en infraestructura y pista dentro de los 12 meses desde el inicio de las obras.