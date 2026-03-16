Buenos Aires se ilusiona con Colapinto: negocian una exhibición de Alpine en abril

Franco Colapinto podría volver a subirse a un auto de Fórmula 1 en suelo argentino dentro de pocas semanas. Tras su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, comenzaron a tomar fuerza las gestiones para que el piloto bonaerense participe de una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires.
La posibilidad fue reconocida por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien confirmó que existen conversaciones con la escudería francesa y con el entorno del piloto. La frase que encendió la expectativa fue directa: “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco”.
La Ciudad de Buenos Aires mantiene gestiones con Alpine por una exhibición en abril. Foto: Reuters
Una chance abierta por el calendario de la Fórmula 1
El escenario aparece favorecido por una situación excepcional del calendario internacional. La Fórmula 1 confirmó este 14 de marzo de 2026 que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril por la situación en Medio Oriente, y que tampoco habrá fechas sustitutas durante ese mes.
Ese hueco en la agenda alimentó la opción de una visita promocional de Alpine al país. TyC Sports indicó que la primera exhibición podría realizarse entre el 23 y el 26 de abril, mientras que también se mencionó la posibilidad de una segunda presentación más adelante, en octubre.
Por ahora, lo que existe es una negociación en marcha y no una confirmación oficial del evento. Incluso sobre el lugar hay matices en las versiones publicadas: mientras algunas menciones lo vinculan al regreso del automovilismo al Gálvez, otras apuntan a una demostración urbana en la zona del Monumento a los Españoles.
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez está en obras con vistas al regreso del MotoGP en 2027. Foto: Gentileza Carburando
El Gálvez, las obras y el sueño del regreso
Más allá del sitio exacto, la eventual visita de Colapinto vuelve a poner a Buenos Aires en la conversación del automovilismo internacional. La Ciudad trabaja en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de adecuarlo a estándares internacionales, en el marco del regreso del MotoGP previsto para 2027.
Turnes también confirmó que para mayo está prevista una reunión con Liberty Media en Miami, con la intención de seguir empujando el regreso de la Fórmula 1 a la capital argentina en el futuro. Ese paso forma parte de una estrategia más amplia para reinstalar a Buenos Aires en el mapa grande del deporte motor.
La última vez que la Fórmula 1 corrió en la Argentina fue el 12 de abril de 1998, cuando Michael Schumacher ganó en Buenos Aires con Ferrari. Desde entonces, el país no volvió a tener una fecha oficial de la máxima categoría.
Colapinto, el impulso deportivo y el efecto local
La noticia toma mayor dimensión por el presente de Colapinto. El argentino viene de sumar en China su primer punto con Alpine, un resultado que reforzó su exposición en la categoría y volvió a disparar el entusiasmo local alrededor de su figura.
Si las conversaciones llegan a buen puerto, la exhibición le daría al público argentino la chance de volver a ver de cerca un monoplaza actual de Fórmula 1 y al piloto de 22 años que hoy representa al país en la categoría. Por ahora, el proyecto avanza en ese terreno: el de una posibilidad concreta, pero todavía en negociación.