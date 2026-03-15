La marca de Carlos Reutemann que igualó Franco Colapinto durante el Gran Premio de China

Franco Colapinto alcanzó un hito para el automovilismo nacional durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 al ubicarse segundo de manera parcial en la carrera, una posición que un piloto argentino no ocupaba desde hacía 44 años. El último en lograr algo similar había sido Carlos “Lole” Reutemann, el santafesino leyenda argentina en este deporte .
El antecedente se remonta al Gran Premio de Sudáfrica de 1982, disputado el 23 de enero de ese año en el circuito de Kyalami. En aquella carrera, Reutemann terminó segundo con su Williams, solo por detrás del francés Alain Prost, que ganó la competencia con Renault F1 Team.
Aquella prueba quedó marcada además por el conflicto previo entre pilotos y la organización, que derivó en la única huelga de pilotos registrada en la historia de la Fórmula 1.
El dato dimensiona la magnitud del logro de Colapinto, ya que durante más de cuatro décadas ningún piloto argentino había logrado rodar entre los dos primeros puestos en una carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial.
La carrera de Colapinto
Colapinto largó desde el puesto 12 y rápidamente se ubicó en la octava colocación. En la curva uno atacó por el sector interno y al esquivar un despiste de Hadjar avanzó hacia la sexta posición, por detrás de su compañero Gasly.
Durante la competencia, Colapinto se vio beneficiado de una parada en boxes tras un incidente en la pista. Fue en el undécimo giro, el abandono de Lance Stroll con su Aston Martin F1 Team provocó la neutralización de la carrera. A partir de esa situación ingresaron a boxes varios pilotos, entre ellos George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.
Colapinto estuvo segundo, detrás de Antonelli, durante algunas vueltas de la carrera en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS / Maxim Shemetov.
Esa secuencia permitió que el argentino, con el Alpine F1 Team, ascendiera momentáneamente al segundo puesto, solo por detrás del joven italiano Kimi Antonelli, que lideraba la carrera.
Tras la reanudación en la vuelta 13, Colapinto defendió su posición ante la presión de Esteban Ocon, aunque luego fue superado por Hamilton, Leclerc y Russell que venían con neumáticos nuevos.
Un punto de inflexión en la batalla con Ocon fue en la vuelta 33, cuando al salir de boxes aceleró para evitar el adelantamiento del francés quien en un intento desesperado avanzó bruscamente y lo chocó de atrás, lo que le valió una sanción posterior.
Colapinto y Reutemann, el gran presente del pilarense rememora las hazañas logradas en el pasado del santafesino.
Tras dicho suceso, parecía improbable que terminara en el Top 10. Sin embargo, una falla mecánica de Max Verstappen (Red Bull) lo obligó a retirarse cuando estaba en el noveno lugar, por lo que Colapinto ganó un el décimo puesto que le dio el punto en el final.
Antecedentes argentinos en la F1
En la historia reciente de la categoría, pocos pilotos argentinos lograron ubicarse entre los primeros puestos de una carrera. Uno de los casos más recordados es el de Gastón Mazzacane, quien durante el Gran Premio de Estados Unidos de 2000 llegó a ubicarse cuarto con un Minardi.
En aquella ocasión, el piloto platense logró sostener esa posición durante varias vueltas y hasta contuvo al campeón del mundo Mika Häkkinen, que corría para McLaren, en una carrera marcada por una fuerte tormenta que alteró las estrategias de los equipos.