Antonelli se consagró en el Gran Premio de China y Colapinto logró sumar el primer punto en Alpine
El italiano de 19 años hizo una carrera impecable y ganó prácticamente de principio a fin, demostrando la superioridad de Mercedes. El argentino terminó 10º y volvió a sumar puntos, luego de una extraordinaria carrera en la que llegó a estar segundo.
Franco Colapinto terminó 10º en el GP de China de la F1 2026 que ganó Kimi Antonelli. Foto: REUTERS / Go Nakamura.
Gran carrera de la Fórmula 1 tuvo lugar durante la madrugada de la Argentina. En el Circuito Internacional de Shangai fue la consagración del italiano Andrea Antonelli de Mercedes para quedarse con sus 19 años con el Gran Premio de China. También tuvo una buena perfomance del argentino Franco Colapinto, que terminó décimo con su Alpine y sumó el primer punto en el año.
La largada estuvo llena de condimentos. El primero fue que los dos Mclaren desistieron de la competencia: tanto Norris como Piastri abandonaron sin siquiera competir. Tampoco pudieron hacerlo Albon con Williams y Bortoleto con Audi.
Adelante quedó Kimi Antonelli. El "bambino" defendió la pole y tuvo una gran salida que le dejó sin inconvenientes adelante de las dos Ferraris y también de su compañero de escudería. El italiano hizo una carrera impecable y ganó prácticamente de principio a fin, demostrando la superioridad de Mercedes. Al final, el podio lo completaron George Russell (Mercedes) que terminó segundo y Lewis Hamilton (Ferrari) que finalizó tercero.
La emoción de Antonelli al consagrarse en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS / Maxim Shemetov.
Colapinto largó desde el puesto 16 en la Sprint y rápidamente se ubicó en la 12° colocación. Al atacar la curva uno por el sector interno y esquivar un despiste de Hadjar se ubicó en la sexta posición, por detrás de su compañero Gasly. Incluso, en un momento tras una bandera amarilla, llegó a estar segundo por detrás de Antonelli. Durante prácticamente toda la carrera tuvo que batallar con Esteban Ocon (Haas) hasta que en la vuelta 33 en la salida de boxes el francés lo chocó de atrás en un intento desesperado por superarlo, lo que le valió una sanción posterior.
Russell y Leclerc batallando detrás de Antonelli. Foto: REUTERS / Go Nakamura.
Tras dicho suceso, parecía improbable que terminara en el Top 10. Sin embargo, una falla mecánica de Max Verstappen (Red Bull) lo obligó a retirarse cuando estaba en el noveno lugar, por lo que Colapinto ganó un puesto y quedó décimo. En los giros finales, en la pelea por escalar más posiciones, tuvo que dejar pasar a Antonelli y Russell, los pilotos de Mercedes que se adueñaron de los dos primeros lugares, y al bajar la velocidad se quedó sin la chance de sobrepasar a Carlos Sainz Jr. (Williams). Cuando vio la bandera a cuadros golpeó un par de veces el volante lamentándose por no haberlo conseguido.
La última vez que Colapinto sumó puntos en F1
La última vez que el argentino había sumado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.
En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.
El Alpine de Franco Colapinto en acción en Shangai. Foto: REUTERS / Jakub Porzycki.
La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.
Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.
Ese Gran Premio de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.