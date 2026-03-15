F1

Antonelli se consagró en el Gran Premio de China y Colapinto logró sumar el primer punto en Alpine

El italiano de 19 años hizo una carrera impecable y ganó prácticamente de principio a fin, demostrando la superioridad de Mercedes. El argentino terminó 10º y volvió a sumar puntos, luego de una extraordinaria carrera en la que llegó a estar segundo.