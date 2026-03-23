Con foco en la formación: San Jerónimo del Sauce inicia su ciclo de talleres recreativos

El crecimiento de una comunidad se refleja en las oportunidades que brinda a sus nuevas generaciones. Con esta premisa, la Comuna de San Jerónimo del Sauce, confirmó el inicio de las inscripciones para los Talleres 2026, una propuesta integral que combina formación académica, expresiones artísticas y actividad física.
El programa está diseñado específicamente para niños y niñas de la localidad, con el objetivo de ofrecer ámbitos seguros y recreativos donde puedan desarrollar nuevas habilidades y compartir experiencias con sus pares.
Una oferta variada para todos los gustos
La grilla de actividades para este ciclo lectivo destaca por su diversidad, cubriendo distintas áreas de interés:
Formativos y Lingüísticos: Clases de Inglés, una herramienta clave para el futuro educativo de los menores.
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Expresión Artística: Talleres de Música y Folclore, apostando a la identidad y el talento local.
Deportes: Propuestas de Fútbol Infantil y Mini Voley, fomentando la vida saludable y el trabajo en equipo.
Creatividad: El taller de “Cocineritos”, una de las opciones más lúdicas que permite a los chicos dar sus primeros pasos en la gastronomía.
Información e inscripciones
Desde la administración comunal resaltaron que estos espacios no solo buscan la enseñanza técnica de una disciplina, sino que funcionan como puntos de encuentro fundamentales para la vida social del pueblo.
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Las familias interesadas en sumar a sus hijos a estas propuestas deben dirigirse al Área de Cultura de la Comuna. El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.
Además, para facilitar la gestión y consultas de los vecinos, se encuentra habilitada una línea de contacto directo vía WhatsApp al 3404 575764.
“Los esperamos para compartir un año lleno de actividades”, señalaron desde la comuna, invitando a toda la comunidad a ser parte de este nuevo ciclo que promete potenciar el desarrollo local desde la infancia.