Departamento Las Colonias

Con foco en la formación: San Jerónimo del Sauce inicia su ciclo de talleres recreativos

La Comuna de San Jerónimo del Sauce anunció la apertura de cupos para una variada oferta de disciplinas culturales y deportivas destinadas a los más chicos. Se busca fortalecer los espacios de aprendizaje, recreación y encuentro comunitario durante todo el año.