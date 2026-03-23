San Javier: El juego que invita a los chicos a descubrir "el pueblo más lindo del mundo
Se presentó oficialmente un dispositivo lúdico pedagógico diseñado por docentes locales para fortalecer el sentido de pertenencia. Financiado por la UNL, el material ya fue distribuido gratuitamente en escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
San Javier tiene su juego educativo para fortalecer identidad. Fotos: Gentileza Francisco Ruifernández
En el marco de la última Jornada Institucional del Instituto de Educación Superior N° 15 “Dr. Alcides Greca”, se presentó oficialmente el dispositivo lúdico “San Javier: el pueblo más lindo del mundo”, una innovadora propuesta pedagógica orientada a fortalecer la identidad local a través del juego y el aprendizaje interdisciplinario.
La iniciativa es resultado de un proceso de investigación y desarrollo encabezado por la Dra. Verónica Rebaudino y la Lic. Florencia Dariozzi, quienes impulsaron un proyecto que articula contenidos educativos con el patrimonio cultural de la ciudad.
La propuesta fue financiada por el programa Crearte Litoral de la Universidad Nacional del Litoral, una línea de becas que promueve la valorización de la cultura en el territorio santafesino.
San Javier tiene su juego educativo para fortalecer identidad. Foto: Gentileza Francisco Ruifernández
Tras resultar seleccionada en la convocatoria, la iniciativa avanzó hacia su materialización y producción, culminando con la entrega gratuita del juego a instituciones educativas locales, tanto de nivel primario como secundario, además de espacios de formación docente y educación física.
El dispositivo está diseñado como una herramienta pedagógica integral que permite abordar distintas áreas del conocimiento, como Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Naturales.
Identidad
Sin embargo, su principal valor radica en la construcción de identidad: propone a los estudiantes recorrer su propio territorio, reconocer su historia, su biodiversidad y a las figuras que marcaron el desarrollo de la comunidad.
En diálogo con El Litoral, Rebaudino explicó que “este proyecto surge desde nuestra tarea como formadoras de formadores y de la necesidad de generar recursos que conecten el aprendizaje con la realidad cotidiana de los estudiantes. La posibilidad de contar con el apoyo de Crearte Litoral nos permitió dar un salto y transformar una investigación académica en una herramienta concreta para el aula”.
Por su parte, Dariozzi destacó el carácter colectivo del dispositivo: “pensamos el juego como un puente entre generaciones. No solo interpela a los estudiantes, sino que invita a compartir saberes con las familias, a conversar con abuelos, a reconstruir historias. Es un modo de aprender desde la experiencia, el diálogo y la participación”.
San Javier tiene su juego educativo para fortalecer identidad. Foto: Gentileza Francisco Ruifernández
Ambas autoras coincidieron en que el objetivo central es que cada jugador se reconozca como parte activa de su comunidad. “Buscamos que cada estudiante, al jugar, se sienta protagonista de la construcción de San Javier. Que pueda aprender a habitar, cuidar y proyectar su territorio, entendiendo que la identidad se construye todos los días”, señalaron.
Desde la Universidad Nacional del Litoral también hubo palabras de reconocimiento. La rectora, Prof. Laura Tarabella, envió un saludo de felicitaciones a las autoras y destacó la relevancia de la iniciativa, subrayando la importancia de “acercar la Universidad al territorio, a la cultura y a la educación en general”, poniendo en valor el impacto de este tipo de proyectos en las comunidades locales.
Vinculación
En ese sentido, el desarrollo del juego se inscribe en una política sostenida de vinculación entre la academia y la sociedad, en la que la producción de conocimiento se traduce en herramientas concretas para el ámbito educativo.
La entrega del material a las escuelas marca el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo desafío: su implementación en las aulas y su apropiación por parte de la comunidad. Con este juego, San Javier suma una herramienta innovadora para educar desde lo propio, reforzando el sentido de pertenencia y proyectando su identidad hacia el futuro.
Finalmente, el dispositivo fue distribuido en las siguientes instituciones educativas de la ciudad: escuelas primarias N° 435 J. B. Alberdi, N° 436 San Martín, N° 853 F. E. Costanzi, N° 1121 Colegio San José, N° 102 Rosa Paiquí, N° 433 Sarmiento, N° 6099 O. Caporaletti y N° 1311 E. J. de Muesca.
scuelas secundarias N° 242 M. Belgrano, N° 3053 San Francisco Javier, N° 284 F. Paucke y N° 1040 M. González; además del Centro de Educación Física N° 43 y el Instituto de Educación Superior N° 15 “Dr. Alcides Greca”.