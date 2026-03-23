Costa santafesina

San Javier: El juego que invita a los chicos a descubrir "el pueblo más lindo del mundo

Se presentó oficialmente un dispositivo lúdico pedagógico diseñado por docentes locales para fortalecer el sentido de pertenencia. Financiado por la UNL, el material ya fue distribuido gratuitamente en escuelas primarias y secundarias de la ciudad.