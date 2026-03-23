Copa Federación

Ciclón Racing cayó por la mínima y definirá la serie en casa

El conjunto lagunero perdió 1 a 0 ante Centenario en San José de la Esquina en la ida de las semifinales de la Copa Federación. La serie quedó abierta y se definirá el próximo domingo a la vera de la Laguna Setúbal. Además, El Quillá recibirá a Atlético Tostado en el otro duelo clave.