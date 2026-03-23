Ciclón Racing cayó por la mínima y definirá la serie en casa

La Copa Federación de la provincia de Santa Fe ingresó en su etapa decisiva y las semifinales comenzaron a disputarse con un duelo intenso, equilibrado y con marcada expectativa para uno de los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol.
El conjunto lagunero perdió 1 a 0 ante Centenario en San José de la Esquina en la ida de las semifinales de la Copa Federación. La serie quedó abierta y se definirá el próximo domingo a la vera de la Laguna Setúbal. Además, El Quillá recibirá a Atlético Tostado en el otro duelo clave.
La Copa Federación de la provincia de Santa Fe ingresó en su etapa decisiva y las semifinales comenzaron a disputarse con un duelo intenso, equilibrado y con marcada expectativa para uno de los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol.
En ese contexto, Ciclón Racing dio el primer paso fuera de casa, aunque no logró el resultado esperado y deberá revertir la historia en condición de local.
En la tarde del domingo, el conjunto albiceleste dirigido por Carlos García se presentó en el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina para enfrentar a Centenario, equipo que viene de ser protagonista en la última edición de la Copa Santa Fe.
En un partido parejo, de trámite cerrado y con escasas diferencias, el elenco local logró imponerse por 1 a 0, sacando una ventaja mínima pero significativa de cara a la revancha.
El encuentro mostró a dos equipos conscientes de lo que había en juego. Ciclón Racing apostó a un planteo ordenado, intentando controlar los tiempos y buscando lastimar en momentos puntuales, mientras que Centenario aprovechó su localía para asumir el protagonismo y generar las situaciones más claras.
Finalmente, el único tanto del partido inclinó la balanza a favor del dueño de casa, que ahora llegará con ventaja al segundo compromiso.
Más allá de la derrota, la serie quedó completamente abierta. El resultado corto le permite a Ciclón Racing mantener intactas sus posibilidades, sabiendo que en el partido de vuelta tendrá la oportunidad de revertir la historia ante su gente.
La definición será el próximo domingo en el Campo de Deporte 8 de Enero, a orillas de la Laguna Setúbal, donde el conjunto santafesino buscará hacerse fuerte y alcanzar la final del certamen provincial.
El partido de vuelta promete ser uno de esos encuentros cargados de tensión y emoción. Ciclón Racing sabe que deberá asumir un rol más protagónico, salir a buscar el resultado desde el inicio y encontrar eficacia en los metros finales.
La obligación de revertir el 0-1 lo pondrá en una postura ofensiva, aunque también deberá mantener el equilibrio para no dejar espacios que puedan ser aprovechados por Centenario.
El escenario será determinante. El Campo de Deporte 8 de Enero suele transformarse en un reducto complicado para cualquier visitante, y el acompañamiento del público será un factor clave para empujar al equipo en busca de la clasificación.
La cercanía de la Laguna Setúbal le dará, además, ese marco tan característico al fútbol santafesino, donde cada partido se vive con intensidad y sentido de pertenencia.
Por su parte, Centenario llegará con la tranquilidad de la ventaja obtenida, pero consciente de que no hay margen para la relajación. Un gol puede cambiar el rumbo de la serie y obligar a replantear todo el desarrollo. Por eso, se espera un duelo estratégico, donde cada detalle puede resultar determinante para definir al finalista.
La actividad de las semifinales no se detiene y este martes continuará con el otro cruce de gran atractivo. Desde las 16, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá será anfitrión de Atlético Tostado en el partido de ida de la otra llave.
El conjunto santafesino buscará hacerse fuerte en casa y dar el primer golpe ante un rival siempre competitivo. La expectativa es alta, teniendo en cuenta el presente de ambos equipos y la importancia de comenzar la serie con un resultado favorable.
La terna arbitral estará compuesta por jueces de la Liga Rafaelina. Leandro Aragno será el árbitro principal, acompañado por Axel Pedro y Nicolás Costamagna como asistentes, en un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.
De esta manera, la Copa Federación continúa ofreciendo partidos atrapantes y manteniendo en vilo a los seguidores del fútbol regional. Con Ciclón Racing obligado a revertir su serie y con El Quillá buscando dar el primer paso, la ilusión de la Liga Santafesina sigue intacta en la lucha por alcanzar la gran final.