La pelota se detiene

La lluvia dijo no: la Liga Santafesina suspendió la fecha

Más de 100 milímetros caídos en las últimas horas obligaron a postergar la jornada de Primera División A y B. El mal estado de los campos de juego y los accesos a los estadios llevaron a una decisión consensuada que prioriza la seguridad de jugadores y simpatizantes.