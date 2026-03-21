La lluvia dijo no: la Liga Santafesina suspendió la fecha

La intensa lluvia que azotó a la región durante las últimas horas dejó su huella y obligó a tomar una decisión inevitable: la suspensión total de la fecha prevista para este fin de semana en la Liga Santafesina de Fútbol.
Más de 100 milímetros caídos en las últimas horas obligaron a postergar la jornada de Primera División A y B. El mal estado de los campos de juego y los accesos a los estadios llevaron a una decisión consensuada que prioriza la seguridad de jugadores y simpatizantes.
La intensa lluvia que azotó a la región durante las últimas horas dejó su huella y obligó a tomar una decisión inevitable: la suspensión total de la fecha prevista para este fin de semana en la Liga Santafesina de Fútbol.
Con registros que superaron los 100 milímetros de agua caída, el panorama en los distintos escenarios deportivos se volvió complejo, tanto dentro como fuera de las canchas.
Desde la organización se confirmó que la jornada correspondiente a Primera División A y B será reprogramada para el próximo sábado, manteniendo el mismo cronograma de partidos.
La medida, lejos de ser apresurada, fue el resultado de un análisis detallado de la situación climática y del estado de los campos de juego, muchos de los cuales presentan serias complicaciones producto de la acumulación de agua.
A lo largo del sábado por la mañana, las precipitaciones continuaron, ratificando los pronósticos que ya anticipaban un fin de semana inestable.
Según los informes meteorológicos, recién el domingo se comenzaría a registrar una mejora en las condiciones del tiempo, lo que terminó de inclinar la balanza hacia la suspensión.
Desde la Casa Madre de la Liga se recibieron múltiples registros audiovisuales enviados por los clubes, en los que se evidenciaban canchas anegadas, sectores intransitables y accesos completamente comprometidos.
Este material fue clave para dimensionar la magnitud del problema y actuar en consecuencia.
La decisión no solo tuvo en cuenta el estado de los terrenos de juego, sino también la situación general de los barrios donde se encuentran emplazados muchos de los clubes.
Dirigentes de distintas instituciones coincidieron en señalar que el impacto de la lluvia fue significativo, afectando no solo la práctica deportiva sino también la vida cotidiana de los vecinos.
Pasión Liga, desde la redacción de El Litoral, pudo dialogar con varios referentes, quienes describieron un escenario difícil: calles anegadas, complicaciones en los accesos y canchas que requerirán varios días de recuperación.
En este contexto, disputar los encuentros no solo resultaba inviable desde lo deportivo, sino también riesgoso desde lo organizativo.
Además, varios campos de juego se encontraban en pleno proceso de mantenimiento y resembrado, por lo que exponerlos a una jornada en estas condiciones podría haber generado daños aún mayores, comprometiendo su estado para lo que resta de la temporada.
Más allá de lo estrictamente futbolístico, la medida adoptada pone en primer plano el cuidado de los jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y del público en general.
Las condiciones de los terrenos, sumadas a la humedad y la inestabilidad, incrementaban el riesgo de lesiones, algo que fue determinante al momento de evaluar la continuidad de la fecha.
La reprogramación aparece así como una decisión lógica y responsable, que busca preservar el normal desarrollo de la competencia y evitar inconvenientes mayores.
En este sentido, desde la Liga se destacó el acompañamiento de los clubes, que entendieron la situación y respaldaron la determinación.
En cuanto a la jornada de divisiones inferiores prevista para el domingo, se informó que su situación será evaluada en el transcurso del día, aunque todo indica que también sería suspendida, en línea con el panorama general.
Por ahora, la pelota se detiene. El fútbol de los barrios, ese que moviliza pasiones cada fin de semana, deberá esperar unos días más para volver a escena. Si el clima lo permite, el próximo sábado será el momento de retomar la actividad, con la misma programación que había quedado en pausa.
Mientras tanto, la prioridad es clara: cuidar los espacios, a los protagonistas y a la gente. Porque cuando las condiciones no acompañan, saber frenar a tiempo también es parte del juego.