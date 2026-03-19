En Náutico El Quillá

El Tiburoncito sumó a las chicas y fue una fiesta de fútbol

En su quinta edición, el tradicional torneo infantil de Náutico El Quillá vivió una jornada especial con la presentación de la categoría Sub 14 femenina. Buen juego, goles y un gran acompañamiento del público marcaron una tarde inolvidable.