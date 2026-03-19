El legado eterno de “La Polaca”: fútbol, amistad y una huella imborrable

Hay personas que dejan una huella imposible de borrar. No solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. José Luis “Polaca” Burtovoy fue uno de esos hombres.
Amigos, colegas y compañeros de toda la vida evocan la figura de José Luis “Polaca” Burtovoy, un hombre que trascendió el fútbol para convertirse en símbolo de valores, compañerismo y pasión. Entre viajes, anécdotas y enseñanzas, su recuerdo sigue vivo en cada rincón donde alguna vez dejó su marca.
Hay personas que dejan una huella imposible de borrar. No solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. José Luis “Polaca” Burtovoy fue uno de esos hombres.
Su nombre, ligado para siempre al fútbol de la región, hoy se transforma en memoria viva a través de quienes compartieron con él momentos que ya son parte de una historia que merece ser contada una y otra vez.
Roli Dallaglio, Ángel Talarico, Morgan Ferreyra, Sapo Bataglia, José Sacavino y el “Ratón” Fritschy son algunos de los tantos que integraron ese círculo íntimo de amigos que lo acompañaron durante años.
Un grupo que supo de viajes interminables, de partidos discutidos hasta el cansancio y de largas charlas en peñas donde el fútbol era el eje, pero nunca el único tema.
“La Polaca siempre fue el invitado especial”, coinciden. No importaba el lugar ni la ocasión: su presencia tenía un peso propio. Era escucha, reflexión y palabra justa. Y cuando hablaba, dejaba algo. Siempre.
El “Ratón” Fritschy, con la emoción a flor de piel, recordó décadas de amistad que incluyeron experiencias inolvidables como el viaje al Mundial de Francia 1998. “Momentos únicos”, resumió.
Esos que no necesitan demasiadas palabras porque viven intactos en la memoria. También evocó los libros escritos “con puño y letra de la Polaca”, donde el fútbol era protagonista, pero también lo era la vida misma.
Si hubo un lugar donde “La Polaca” dejó una marca indeleble fue dentro del campo de juego. Pero su influencia no terminaba en la línea de cal. Para muchos, fue más que un director técnico: fue un formador, un referente, un guía.
Quienes lo conocieron desde el ámbito médico recuerdan con especial cariño su rol como impulsor de la Liga de Profesionales en el predio de la Sociedad Médica de Santa Fe. Allí, donde el fútbol se mezclaba con la camaradería, su figura se agigantó aún más.
“Fue el técnico que nos marcó”, coinciden. Y en esa frase se encierra todo. Porque no se trata solo de resultados o campeonatos, sino de enseñanzas. De formas. De respeto.
“Un técnico muy serio, cuando se trabajaba en la cancha no se jodía. Después, amigo de los amigos”, lo describen. Esa dualidad, lejos de ser contradictoria, era su esencia. Sabía cuándo exigir y cuándo abrazar. Cuándo enseñar y cuándo compartir.
Participó activamente en viajes, encuentros y competencias como las Olimpíadas Médicas, donde el deporte era excusa para fortalecer vínculos. Y en cada uno de esos espacios, dejó algo más que una estrategia o un planteo táctico: dejó valores.
Serio, responsable y sabio. Así lo definen. Pero también humano. Cercano. Auténtico.
Las palabras parecen no alcanzar. Y tal vez no alcancen nunca. Porque describir a alguien que vivía por y para el fútbol, pero que al mismo tiempo era amigo, esposo y padre, no es tarea sencilla.
“Íntegro, futbolero y amigo de sus amigos”, repiten quienes hoy lo recuerdan. Como si en esa frase se pudiera condensar todo lo que fue. Todo lo que dejó.
Su partida significa mucho más que la ausencia de una persona. Es la despedida de una parte del fútbol regional. De una forma de vivirlo. De entenderlo. Pero también es el inicio de otra etapa: la del legado.
Porque “La Polaca” sigue presente. En cada consejo que alguna vez dio. En cada anécdota que se revive entre risas y lágrimas. En cada partido donde alguien repite, casi sin darse cuenta: “Como decía la Polaca…”.
Ese legado también tiene continuidad en sus tres hijos, quienes crecieron bajo su mirada y aprendieron el camino que él mismo trazó. Un camino de esfuerzo, compromiso y amor por el deporte.
Hoy, el recuerdo se vuelve refugio. Y también impulso. Porque quienes lo conocieron saben que su historia no termina acá. Se multiplica en cada uno que lo tuvo cerca. En cada vivencia compartida.
“La Polaca” ya es parte de la memoria grande del fútbol. De esa que no se escribe solo en resultados, sino en personas. Y en ese lugar, el más importante de todos, su nombre está definitivamente asegurado.