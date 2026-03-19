En Independiente de Santo Tomé

El legado eterno de “La Polaca”: fútbol, amistad y una huella imborrable

Amigos, colegas y compañeros de toda la vida evocan la figura de José Luis “Polaca” Burtovoy, un hombre que trascendió el fútbol para convertirse en símbolo de valores, compañerismo y pasión. Entre viajes, anécdotas y enseñanzas, su recuerdo sigue vivo en cada rincón donde alguna vez dejó su marca.