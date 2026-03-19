La emoción marcó el inicio: sentido homenaje a la “Polaca” Burtovoy en la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol dio inicio oficial a su temporada 2026 con un momento que trascendió lo deportivo y se instaló en lo más profundo de los sentimientos.
La Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha el Torneo Apertura con un conmovedor reconocimiento a José Luis “Polaca” Burtovoy. Familiares, dirigentes y protagonistas del fútbol regional se unieron en un acto cargado de emoción en Santo Tomé.
La Liga Santafesina de Fútbol dio inicio oficial a su temporada 2026 con un momento que trascendió lo deportivo y se instaló en lo más profundo de los sentimientos.
En la cancha de Independiente de la vecina ciudad de Santo Tomé, se llevó a cabo el acto inaugural del Torneo Apertura que lleva el nombre de José Luis “Polaca” Burtovoy, en homenaje a una figura entrañable del fútbol regional.
Antes del encuentro que disputaron Independiente y Ciclón Racing, se realizó un sencillo pero muy emotivo reconocimiento a quien fuera jugador, director técnico y dirigente de distintas instituciones, dejando una huella imborrable tanto a nivel local como nacional.
La presencia de su esposa y de sus hijos Pablo y Leandro le dio un marco aún más especial a la ceremonia, en la que no faltaron los aplausos, los abrazos y los recuerdos compartidos.
El encargado de tomar la palabra fue el vicepresidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Herbert Bassitta, quien destacó la figura de Burtovoy no solo desde lo deportivo, sino también desde lo humano.
En su mensaje, subrayó el compromiso y la integridad que caracterizaron a la “Polaca” a lo largo de su trayectoria.
“En este sentido homenaje a la Polaca hacemos entrega de una placa recordatoria para quien fuera una persona de bien y que supo llevar bien alto el fútbol de la región.
José Luis fue un verdadero e íntegro deportista que dejó una marca imborrable, y hoy sus hijos continúan con ese legado”, expresó Bassitta ante los presentes.
Asimismo, el dirigente remarcó la decisión de la Liga de nombrar al torneo con su nombre como una forma de mantener viva su memoria: “Desde la Casa Madre no se dudó en designar el Apertura con su nombre, para recordarlo como el futbolero que siempre fue”.
El reconocimiento también incluyó palabras de agradecimiento al Club Independiente por brindar el espacio para el acto, en una jornada que quedará grabada en la historia reciente del fútbol santafesino.
Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó con las palabras de Leandro Burtovoy, actual entrenador del primer equipo de Independiente.
Visiblemente emocionado, se dirigió a los presentes con un breve pero sentido mensaje: “Gracias a todos por estar en este momento de gran emoción y respeto”.
Sus palabras cerraron el homenaje en medio de un aplauso generalizado que unió a dirigentes, jugadores, hinchas y familiares en un mismo sentimiento de reconocimiento y memoria.
Luego de la ceremonia, la jornada continuó con la acción dentro del campo de juego, donde Independiente se impuso por 3 a 1 frente a Ciclón Racing, en un partido que completó la primera fecha del certamen.
En paralelo, en el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá también celebró, al vencer por 2 a 0 a Cosmos FC.
De esta manera, el Torneo Apertura comenzó su camino con resultados deportivos, pero sobre todo con una fuerte carga emotiva. La figura de José Luis “Polaca” Burtovoy se hizo presente en cada rincón del estadio, recordando que el fútbol no solo se juega, sino que también se siente, se transmite y se hereda.
El puntapié inicial dejó en claro que la temporada no será una más: llevará consigo el nombre y el espíritu de un hombre que dedicó su vida al deporte y que hoy sigue vivo en la memoria colectiva de toda una región.