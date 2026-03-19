Apertura 2026

La emoción marcó el inicio: sentido homenaje a la “Polaca” Burtovoy en la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha el Torneo Apertura con un conmovedor reconocimiento a José Luis “Polaca” Burtovoy. Familiares, dirigentes y protagonistas del fútbol regional se unieron en un acto cargado de emoción en Santo Tomé.