Coliseo: un triunfo que vale semifinales

Coliseo dio un paso muy importante en la Copa Federación femenina de la provincia al imponerse por 1 a 0 ante Sportivo Matienzo de Pujato y asegurarse un lugar en las semifinales del certamen.
El conjunto santafesino venció 1 a 0 a Sportivo Matienzo de Pujato en cancha de Sportivo Guadalupe y avanzó a las semifinales de la Copa Federación femenina. Gisela Hernández marcó el único gol de la tarde. La jornada además tuvo un fuerte gesto solidario con la recolección de alimentos no perecederos.
Coliseo dio un paso muy importante en la Copa Federación femenina de la provincia al imponerse por 1 a 0 ante Sportivo Matienzo de Pujato y asegurarse un lugar en las semifinales del certamen.
El encuentro se disputó en la cancha de Sportivo Guadalupe, escenario que presentó un buen marco de público y acompañó una jornada que combinó fútbol y solidaridad.
Dentro de un partido disputado y con momentos de paridad, el equipo santafesino supo encontrar la diferencia necesaria para quedarse con el triunfo.
El único tanto del encuentro llegó por intermedio de Gisela Hernández, quien logró capitalizar una de las oportunidades que generó su equipo y desató el festejo de sus compañeras.
A partir de allí, Coliseo manejó los tiempos del juego con inteligencia, defendiendo la ventaja ante un rival que intentó reaccionar pero no logró quebrar la firmeza del conjunto local. El pitazo final confirmó la victoria y también la clasificación a la siguiente instancia del torneo provincial.
Con este resultado, el equipo santafesino se instaló entre los cuatro mejores del certamen y ahora deberá afrontar un nuevo desafío en su camino dentro de la competencia.
Más allá de lo estrictamente deportivo, la jornada dejó un gesto destacado por parte de la institución organizadora. La Comisión Directiva de Coliseo decidió no cobrar entrada para presenciar el encuentro y, en su lugar, solicitó a los asistentes la colaboración con un alimento no perecedero.
La respuesta del público fue muy positiva y se logró reunir una importante cantidad de productos que serán destinados posteriormente a instituciones que los necesiten. De esta manera, el fútbol volvió a demostrar su capacidad de movilizar acciones solidarias dentro de la comunidad.
En lo que respecta al desarrollo del torneo, Coliseo ya conoce a su próximo rival: Argentino de San Lorenzo, con quien disputará una de las semifinales en busca de llegar a la gran definición de la Copa Federación femenina.
Por otro lado, la jornada no fue favorable para el otro representante santafesino en competencia. Colón de Santa Fe cayó por 5 a 2 en su visita a Defensores de la Costa y quedó eliminado del certamen.
Con ese resultado, el conjunto vencedor también se aseguró su lugar en semifinales, instancia en la que se enfrentará a Morning Star de Rosario.
Así quedó conformado el cuadro de los cuatro mejores equipos del torneo provincial, que se preparan para disputar una etapa decisiva con el objetivo de alcanzar la final y luchar por el título de la Copa Federación femenina.