Copa Federación – Fútbol femenino

Coliseo: un triunfo que vale semifinales

El conjunto santafesino venció 1 a 0 a Sportivo Matienzo de Pujato en cancha de Sportivo Guadalupe y avanzó a las semifinales de la Copa Federación femenina. Gisela Hernández marcó el único gol de la tarde. La jornada además tuvo un fuerte gesto solidario con la recolección de alimentos no perecederos.