Copa Federación – Fútbol Femenino

Coliseo define en casa y Colón busca la hazaña en Avellaneda

Este domingo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación en la rama femenina y habrá presencia santafesina en dos escenarios. Coliseo recibirá a Sportivo Matienzo de Pujato con la serie igualada, mientras que Colón intentará revertir en Avellaneda la diferencia adversa frente a Defensores de La Costa.