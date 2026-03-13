Coliseo define en casa y Colón busca la hazaña en Avellaneda
Este domingo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación en la rama femenina y habrá presencia santafesina en dos escenarios. Coliseo recibirá a Sportivo Matienzo de Pujato con la serie igualada, mientras que Colón intentará revertir en Avellaneda la diferencia adversa frente a Defensores de La Costa.
El fútbol femenino de la Liga Santafesina tendrá un domingo cargado de emociones en la Copa Federación. Dos de sus representantes afrontarán los encuentros de vuelta de los cuartos de final con objetivos diferentes, pero con la misma ilusión de seguir avanzando en el certamen provincial.
En la ciudad de Santa Fe, Coliseo será local frente a Sportivo Matienzo de Pujato desde las 17 en el estadio Eladio Romero Rosso.
Las Romanas llegan a este compromiso luego de empatar 1 a 1 en el partido de ida disputado en el predio Lionel Scaloni, resultado que dejó la serie completamente abierta para la definición.
El conjunto santafesino tendrá la ventaja de jugar ante su gente en un encuentro que promete un marco especial. La expectativa es alta en torno al partido, ya que un triunfo le permitirá a Coliseo meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.
La terna arbitral encargada de impartir justicia llegará desde la Liga Esperancina. Robertino Rosas será el árbitro principal del encuentro, acompañado por sus asistentes, quienes tendrán la responsabilidad de controlar un partido que se presume intenso y disputado.
Colón hizo historia: el fútbol femenino pisó el Brigadier López
Desde la dirigencia del club se trabaja para que la jornada sea una verdadera fiesta del fútbol femenino. El presidente de la institución, Claudio Gaete, explicó que el encuentro tendrá un sentido solidario además de lo deportivo.
El máximo directivo de Coliseo comentó que no se cobrará entrada para presenciar el partido, aunque se solicitará a los asistentes la colaboración con un alimento no perecedero. La iniciativa busca combinar el apoyo al equipo con una acción comunitaria que beneficie a quienes más lo necesitan.
“Aguardamos una importante presencia de público debido a que el partido así lo amerita”, señaló Gaete al referirse a la expectativa que genera la definición de la serie.
Con la igualdad registrada en el primer duelo, todo queda abierto para un partido decisivo donde cada detalle puede resultar determinante.
Colón va por la remontada
En simultáneo, pero a varios kilómetros de distancia, Colón tendrá una parada muy exigente en su camino dentro de la Copa Federación. Las Sabaleras visitarán a Defensores de La Costa en el estadio Aroldo Vénica de Avellaneda, también desde las 17.
El equipo santafesino afrontará el encuentro con la difícil misión de revertir una serie que se presenta cuesta arriba. En el partido de ida, disputado en el estadio Rafael Batres, Colón cayó por 5 a 2, por lo que deberá ganar por una diferencia amplia si pretende seguir en competencia.
En cancha de Guadalupe. El femenino de Coliseo se hace fuerte y va por el ascenso a la máxima categoría liguista. Foto: Gentileza.
A pesar del resultado adverso, el plantel rojinegro mantiene la esperanza de dar pelea en territorio rival. El fútbol suele ofrecer espacio para las hazañas deportivas y las Sabaleras buscarán apoyarse en esa ilusión para intentar dar vuelta la historia.
El encuentro será controlado por una terna de la Liga Ocampense. Luis Matto se desempeñará como árbitro principal, mientras que Julio Acevedo y Érika Enrique actuarán como asistentes.
Para Colón será un desafío importante desde lo futbolístico y también desde lo anímico. El equipo deberá asumir riesgos desde el inicio para intentar descontar la diferencia, frente a un rival que llega con una ventaja considerable y que buscará aprovechar su localía.
Así, la jornada dominical marcará un capítulo clave para los equipos santafesinos en la Copa Federación femenina.
Mientras Coliseo intentará cerrar la serie en casa con el respaldo de su público, Colón se aferrará a la ilusión de protagonizar una remontada que le permita seguir soñando en el certamen provincial.