Futsal liguista: arranca el 2026 con nueva categoría y formato consolidado
La Liga Santafesina de Fútbol se prepara para una nueva temporada de futsal con importantes novedades. La incorporación de la División Reserva y la confirmación del formato competitivo marcan el inicio de un año que promete crecimiento y mayor participación.
El futsal de la Liga Santafesina comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026. En una reunión clave encabezada por el Secretario de Torneos junto a los delegados de los clubes participantes, se definieron los principales lineamientos que regirán la competencia en el corriente año.
El encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones de uno de los palcos corporativos del estadio Brigadier López, un escenario emblemático del fútbol santafesino, donde se abordaron temas fundamentales como el formato del certamen, la lista de equipos participantes y las innovaciones que se incorporarán en esta nueva etapa.
Allí, el responsable del futsal liguista, Gastón Olivera, fue el encargado de detallar cada uno de los aspectos organizativos, destacando el crecimiento sostenido de la disciplina dentro de la Liga y la necesidad de seguir ampliando las estructuras competitivas para acompañar ese desarrollo.
Entre las novedades más relevantes, se confirmó la baja del último campeón, Dos Banderas, que no será parte del certamen en esta temporada. En su lugar, se suma Belgrano de Crespo, institución que buscará ser protagonista en su debut dentro del futsal liguista.
Reserva Sub 20: la gran novedad del año
Sin dudas, el anuncio más significativo de cara al 2026 es la creación de la División Reserva, una categoría que se suma a la Primera División y a las categorías infantiles, ampliando así el espectro competitivo.
Grandes logros de Colón en el torneo local. Crédito: Gentileza.
Esta nueva divisional estará conformada por jugadores Sub 20, aunque cada equipo tendrá la posibilidad de incluir hasta cuatro futbolistas mayores, siempre y cuando se encuentren dentro del rango de las categorías 2001 a 2006.
Esta medida apunta a fortalecer el desarrollo de los juveniles, brindándoles mayor rodaje y un espacio intermedio entre las formativas y la máxima categoría.
La implementación de la Reserva responde a una demanda creciente de los clubes, que buscaban una estructura más completa para potenciar el crecimiento deportivo y sostener la continuidad de los jugadores en el ámbito competitivo.
El Apertura 2026
En cuanto al formato del torneo Apertura, se mantendrá el mismo sistema utilizado en la temporada anterior. La competencia comenzará el próximo 8 de abril y contará con una fase regular bajo la modalidad de todos contra todos.
Finalizada esa instancia, los seis mejores equipos de la tabla accederán a los playoffs. Los dos primeros clasificados avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los ubicados en el tercer al sexto puesto disputarán una ronda previa: el tercero se enfrentará al sexto y el cuarto al quinto, en cruces que prometen alta intensidad y paridad.
Créditos: Manuel Fabatia
De esta manera, la Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha una nueva temporada de futsal con bases sólidas, sumando una categoría clave y sosteniendo un formato competitivo que ha demostrado ser atractivo.
El 2026 asoma con expectativas renovadas y el objetivo claro de seguir haciendo crecer el fútbol de salón en la región.