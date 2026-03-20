Arranca la fecha 2 del Apertura “Polaca” Burtovoy con un fin de semana cargado de fútbol barrial
La Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura con actividad desde este viernes en el predio Nery Pumpido. El grueso de la fecha se disputará el sábado y el cierre será el miércoles en Santo Tomé.
Este viernes, en el predio Nery Pumpido. Santa Rosa vs Sanjustino. Crédito: Gentileza.
El fútbol de los barrios vuelve a escena con una agenda intensa y atractiva. La segunda fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” comenzará este viernes por la noche y promete un fin de semana cargado de emociones en distintos escenarios de la ciudad y la región.
La apertura de la jornada tendrá lugar en la cancha Pedro Pablo Pasculli, ubicada en el predio Nery Alberto Pumpido, donde desde las 21.30 Deportivo Santa Rosa será anfitrión de Sanjustino en un duelo que promete buen ritmo y la intención de ambos de posicionarse en la tabla desde temprano.
El grueso de la fecha se disputará el sábado, con una nutrida programación que incluirá varios partidos en simultáneo desde las 16. Allí, los equipos buscarán sumar puntos importantes en un campeonato que recién comienza, pero que ya empieza a marcar tendencias.
Entre los encuentros destacados aparecen La Perla del Oeste frente a Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima contra Independiente y el cruce entre Ateneo Inmaculada y Deportivo Nobleza.
Además, La Salle se medirá con Cosmos, Academia AC hará lo propio ante Newell’s Old Boys y Colón de Santa Fe enfrentará a Ciclón Norte.
La Perla espera por Guadalupe. Crédito: Gentileza.
Por su parte, Unión recibirá a Las Flores II en el predio La Tatenguita, mientras que Nacional será local ante Universidad, completando una jornada sabatina con múltiples propuestas para los seguidores del fútbol liguista.
El cierre de la fecha se trasladará al miércoles 25 de marzo, cuando desde las 21.30 Náutico El Quillá reciba a Colón de San Justo en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé. Este encuentro pondrá punto final a la segunda jornada del certamen.
Cabe señalar que el partido entre Juventud Unida y Ciclón Racing aún no tiene programación confirmada, por lo que resta definir día y horario para completar el cronograma.
La Salle espera por Cosmos FC. Crédito: Gentileza.
Viernes de apertura en el Pasculli
La acción comenzará con un atractivo choque nocturno en el predio Nery Pumpido, donde Deportivo Santa Rosa y Sanjustino serán los encargados de levantar el telón de la fecha 2.
Sábado cargado y cierre en Santo Tomé
La mayoría de los encuentros se disputarán el sábado, mientras que el miércoles El Quillá y Colón de San Justo bajarán el telón de una nueva jornada del Apertura.