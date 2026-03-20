Liga Santafesina

Arranca la fecha 2 del Apertura “Polaca” Burtovoy con un fin de semana cargado de fútbol barrial

La Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura con actividad desde este viernes en el predio Nery Pumpido. El grueso de la fecha se disputará el sábado y el cierre será el miércoles en Santo Tomé.