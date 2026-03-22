Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Federal Femenina en Santa Fe

La gran final de la Copa Federal Femenina dejó una postal imborrable en la región.
El conjunto mendocino se consagró en el predio Nery Alberto Pumpido tras vencer por penales a su par de Santiago del Estero, luego de igualar 1 a 1 en un partido vibrante. La definición coronó un torneo histórico que reunió a 122 equipos de todo el país y consolidó el crecimiento del fútbol femenino argentino.
La gran final de la Copa Federal Femenina dejó una postal imborrable en la región.
En el predio Nery Alberto Pumpido, escenario elegido para las instancias decisivas, Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón nacional tras imponerse en una dramática definición por penales, luego de igualar 1 a 1 frente a su rival de Santiago del Estero en el tiempo reglamentario.
El encuentro, disputado este domingo desde las 10 de la mañana, contó con el arbitraje de Joaquín Urbani, acompañado por los asistentes Alejandro Aguilera e Ignacio Castellano, mientras que Lucas Muga se desempeñó como cuarto árbitro.
En un marco de gran acompañamiento y con la presencia de autoridades del Consejo Federal, el partido respondió a las expectativas y mostró el alto nivel competitivo alcanzado por el fútbol femenino en todo el país.
Durante los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado, con pasajes de buen juego, intensidad y una entrega total por parte de las futbolistas. El marcador final reflejó esa paridad: un empate 1 a 1 que obligó a definir el título desde el punto penal.
En esa instancia, Independiente Rivadavia mostró mayor precisión y temple, logrando imponerse por 6 a 5 para desatar el festejo de las mendocinas, que celebraron un título histórico tras un recorrido exigente a lo largo del certamen.
El campeonato reunió a 122 equipos de distintos puntos del país, consolidándose como una competencia de carácter verdaderamente federal.
La organización y el desarrollo de las instancias finales en Santa Fe y Paraná dejaron en evidencia el compromiso de las ligas anfitrionas y el respaldo del Consejo Federal en el impulso del fútbol femenino.
Tras la consagración, se vivieron momentos de emoción, aplausos y reconocimiento para las protagonistas, quienes, más allá del resultado, ofrecieron un espectáculo acorde a la magnitud del torneo.
Muchas de las jugadoras terminaron extenuadas, pero con la satisfacción de haber sido parte de una competencia que eleva la vara del deporte en la rama femenina.
Entre las autoridades presentes, Leandro Birollo, destacó el esfuerzo conjunto que permitió llevar adelante un torneo de alto nivel y agradeció el acompañamiento de quienes hicieron posible su realización.
En ese sentido, remarcó la importancia de haber sido elegidos como sede para las instancias decisivas, subrayando el trabajo articulado con la Liga Paranaense.
“Este domingo quedará en la historia de la Liga y del predio Nery Pumpido. Es una enorme alegría que todo haya estado a la altura de las circunstancias. Este tipo de torneos, que abarcan todo el país, no hace otra cosa que elevar el nivel del fútbol argentino en la rama femenina”, expresó.
Asimismo, puso en valor la predisposición de los dirigentes, mencionando especialmente a Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense, quien brindó su respaldo permanente para que el evento se desarrollara con éxito.
El cierre de la Copa Federal Femenina en suelo santafesino no solo dejó un nuevo campeón, sino también una señal clara del crecimiento sostenido del fútbol femenino en la región y en todo el país.
La organización, el nivel de juego y el compromiso de las protagonistas confirmaron que el camino emprendido sigue dando pasos firmes hacia un desarrollo cada vez más sólido e inclusivo.
De esta manera, la Liga Santafesina de Fútbol se posiciona nuevamente como un escenario clave para el desarrollo de competencias de alcance nacional, siendo parte activa de un proceso que continúa ampliando horizontes y generando oportunidades para cientos de futbolistas a lo largo y ancho de la Argentina.