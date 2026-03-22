En el Predio Nery Pumpido

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Federal Femenina en Santa Fe

El conjunto mendocino se consagró en el predio Nery Alberto Pumpido tras vencer por penales a su par de Santiago del Estero, luego de igualar 1 a 1 en un partido vibrante. La definición coronó un torneo histórico que reunió a 122 equipos de todo el país y consolidó el crecimiento del fútbol femenino argentino.