Un barrio bien futbolero

Sportivo Guadalupe renueva su conducción: emoción, historia y una nueva etapa en marcha

Tras décadas de compromiso y pertenencia, Aurora y Dito Rosso dieron un paso al costado como dirigentes del club. La institución inicia un nuevo ciclo encabezado por Luis “Turri” López, acompañado por una comisión joven que buscará proyectar el crecimiento sin perder la esencia histórica.