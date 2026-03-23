Infraestructura clave

Santa Fe se fortalece como capital del deporte con obras en Rafaela para los Juegos Suramericanos

La provincia impulsa una millonaria inversión en infraestructura que incluye un velódromo cubierto, un microestadio, pistas de skate y BMX, y un complejo habitacional para atletas, además de mejoras integrales en accesos, conectividad y espacios públicos.