Se realizó en el CeNARD la primera Reunión Federal del Deporte de 2026
Diógenes de Urquiza encabezó el encuentro al que asistieron autoridades, secretarios, ministros y representantes del deporte de las distintas provincias argentinas. Por Santa Fe participaron Fernando Maletti, María Luz Budassi y Juan José Arcieri.
Se realizó en el CeNARD la primera Reunión Federal del Deporte de 2026
En el marco de un espacio de intercambio y trabajo conjunto con las provincias, el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, encabezó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo la primera Reunión Federal del Deporte 2026 con la presencia de representantes de las carteras de deporte de las distintas provincias argentinas.
Por la provincia de Santa Fe participaron de la reunión el secretario de Deportes, Fernando Maletti, la directora provincial de Clubes, María Luz Budassi, y el director provincial de Deporte Comunitario Zona Sur, Juan José Arcieri.
Durante la reunión, Santa Fe recibió la Copa de Campeón Nacional 2025 de los Juegos Deportivos Macionales Evita.
De Urquiza presentó un informe de gestión donde exhibió las obras realizadas en el CeNARD, la puesta en valor de los distintos espacios deportivos y las inversiones en el hotel en el que se alojan los deportistas. Además, delineó las políticas deportivas para este año y remarcó la importancia de hacer más eficientes los recursos invertido.
“Pusimos en condiciones a la casa del deporte que, cuando llegamos, estaba en un estado de abandono. Hoy nuestros atletas viven y se entrenan en mejores condiciones. Entendemos la situación por la que pasa el país y en ese marco hacemos grandes esfuerzos para optimizar el presupuesto con el que contamos”, remarcó De Urquiza.
Se realizó en el CeNARD la primera Reunión Federal del Deporte de 2026
El Subsecretario de Deportes de la Nación entregó junto al director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Ignacio Do Rego, la “Copa Campeón Nacional” a las provincias ganadoras del medallero de los Juegos Nacionales en 2025. Recibieron el premio Fernando Maletti, secretario de Deportes de Santa Fe (Juegos Deportivos Nacionales Evita) y Juan Martín Costa, director general de Deporte Social y Desarrollo Deportivo del GCABA (Juegos Nacionales Adultos Mayores).
Por su parte, Do Rego presentó los programas correspondientes a los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que tendrán su final en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre; como también una nueva edición de los Juegos Nacionales Adultos Mayores que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan. El Director Nacional agradeció el compromiso de las provincias con las competencias nacionales, anunció becas deportivas y proyección en los Juegos Sudamericanos Escolares para los deportistas destacados en Evita.
El espacio de intercambio con los representantes de las provincias dio lugar a la creación de una mesa de diálogo que buscará conseguir más fondos para el deporte y que asumió el compromiso de trabajar en conjunto con el sector privado para lograrlo.