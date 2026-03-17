Santa Fe presente en el año de los Suramericanos

Se realizó en el CeNARD la primera Reunión Federal del Deporte de 2026

Diógenes de Urquiza encabezó el encuentro al que asistieron autoridades, secretarios, ministros y representantes del deporte de las distintas provincias argentinas. Por Santa Fe participaron Fernando Maletti, María Luz Budassi y Juan José Arcieri.