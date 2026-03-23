Argentinos Juniors se llevó el clásico ante Platense en la última jugada

Argentinos Juniors se impuso por 1-0 sobre la hora ante Platense en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors se impuso por 1-0 sobre la hora ante Platense en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
El único gol de la noche fue convertido por el mediocampista Alan Lescano, con un penal ejecutado 14 minutos después del término de los 90 minutos reglamentarios.
Con un triunfo agónico, el “Bicho” es octavo en la zona B, en puestos de clasificación y con 14 puntos, mientras que Platense cayó a la novena posición, con misma cantidad de unidades.
En la próxima fecha, cuya programación permanece sin confirmar, el “Calamar” visitará a Lanús, mientras que Argentinos Juniors será local de Banfield.
La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado derecho del mediocampista Nicolás Oroz, cuyo remate bajo al primer palo no sorprendió al arquero Matías Borgogno, que pudo detener.
A los 19 minutos, una buena jugada colectiva de la visita habilitó al delantero Gonzalo Lencina, que avanzó desde el centro hacia la derecha para eludir a un rival y remató desde el borde del área, aunque muy desviado por encima del travesaño.
Cuando iban 21 minutos volvió a llegar el “Bicho” de la mano de Oroz, con una subida por izquierda y remate potente que dejó sin reacción a Borgogno, quien nada más pudo ver como la pelota impactaba contra su poste derecho.
Solo un minuto después, el atacante Iván Morales pudo también filtrarse por derecha, aunque optó por un zurdazo cruzado a media altura que fue tarea fácil para Borgogno, que pudo desviar.
A los 30 minutos, el volante Alan Lescano recibió libre sobre el borde derecho del área, con un zurdazo alto que se fue apenas por encima del travesaño.
En el primer minuto de descuento, el extremo Franco Zapiola buscó el ángulo del primer palo en un tiro libre al borde derecho del área, aunque el guardameta Brayan Cortés pudo desviar su tiro por encima del travesaño.
El complemento no tuvo llegadas hasta los 32 minutos, con un remate desde el costado derecho de Oroz, que pasó cerca del segundo caño.
El único gol del partido llegó en el decimocuarto minuto de adición, con un penal cobrado por un leve roce dentro del área y ejecutado por Lescano, suave y al palo derecho del arquero rival.