Sarmiento le ganó a Aldosivi por 2-0 y lo hundió en zona de descenso del Torneo Apertura 2026

Sarmiento derrotó por 2 a 0 a Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia en Primera División que disputaron esta tarde, en el estadio Eva Perón, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Con el triunfo, el “Verdolaga” alcanzó la undécima posición de la zona B, con 13 unidades, y hundió al equipo dirigido interinamente por Facundo Oreja: es anteúltimo en el grupo con cinco unidades y está en zona de descenso por tabla anual.
Sarmiento derrotó por 2 a 0 a Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia en Primera División que disputaron esta tarde, en el estadio Eva Perón, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.
El local se impuso con goles del mediocampista Cristian Zabala y el delantero Junior Marabel, uno de los goleadores del torneo, de penal.
Además, el equipo de la ciudad de Junín tuvo que jugar desde los 33 minutos del primer tiempo con 10 jugadores, por la expulsión directa del delantero Diego Churin.
El conjunto local se quedó con un jugador menos a los 33 minutos de la primera etapa, cuando Diego Churin intentó presionar ante el pase largo del defensor Fernando Román y terminó pisándolo duramente sobre el empeine izquierdo.
A pesar de la desventaja numérica, Sarmiento se puso en ventaja cuando iban 44 minutos, con un remate bajo del mediocampista Jonatan Gómez, que Zabala punteó en su camino al arco, para dejar fuera de acción al arquero Axel Werner y poner el 1-0.
A los 38 minutos, el local se encontró con un penal de forma inesperada: el defensor Juan Manuel Insaurralde, el jugador más veterano del torneo al tener 41 años, controló una pelota a metros del área y encaró hacia la misma, en donde sintió un leve empujón y se dejó caer.
La pena máxima le correspondió al delantero Junior Marabel, que marcó su sexto gol en el Apertura con un derechazo bajo y cruzado, a los 40 minutos, que sentenció el partido.
Con el triunfo, el “Verdolaga” alcanzó la undécima posición de la zona B, con 13 unidades, y hundió al equipo dirigido interinamente por Facundo Oreja: es anteúltimo en el grupo con cinco unidades y está en zona de descenso por tabla anual.
En la próxima fecha, el equipo de Facundo Sava visitará a Barracas Central, mientras que el “Tiburón” marplatense será local de Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo entre los dos equipos con menos puntos del campeonato. Aún no se confirmó día ni horario de ambos encuentros.