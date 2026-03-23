Liga Profesional

Sarmiento le ganó a Aldosivi por 2-0 y lo hundió en zona de descenso del Torneo Apertura 2026

Con el triunfo, el “Verdolaga” alcanzó la undécima posición de la zona B, con 13 unidades, y hundió al equipo dirigido interinamente por Facundo Oreja: es anteúltimo en el grupo con cinco unidades y está en zona de descenso por tabla anual.