El Tate ya piensa en Agropecuario

Unión tendrá 12.000 lugares en Rosario por la Copa Argentina

El lunes 30 desde las 21.15 el equipo de Leonardo Carol Madelón se medirá con el “Sojero” que juega en la Primera Nacional. Como el fin de semana que viene no hay Liga Profesional por la fecha FIFA, el rojiblanco enfoca su debut por la copa criolla.