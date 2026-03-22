Unión tendrá 12.000 lugares en Rosario por la Copa Argentina
El lunes 30 desde las 21.15 el equipo de Leonardo Carol Madelón se medirá con el “Sojero” que juega en la Primera Nacional. Como el fin de semana que viene no hay Liga Profesional por la fecha FIFA, el rojiblanco enfoca su debut por la copa criolla.
Unión tendrá 12.000 lugares en Rosario por la Copa Argentina.
Después del duro golpe que significó perder jugando con uno más frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el Unión de Leo Madelón prepara con varios días de trabajo el compromiso por Copa Argentina, donde enfrentará a Agropecuario de Carlos Casares en el Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Este cruce está programado para el lunes 30 de marzo, desde las 21.15, con televisación de TyC Sports.
En cuanto al operativo de seguridad, Unión ocupará la doble cabecera que lleva el nombre de Lionel Messi, por lo que los hinchas tatengues ingresarán por la zona del Palomar. Esta tribuna fue la última gran obra de la dirigencia leprosa para ampliar la capacidad del Parque Independencia y llevarla a 49.000 espectadores.
Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Crédito: Fernando Nicola.
En ese sector, detrás del arco que aparece a la izquierda para las cámaras de TV, hay una capacidad total de 12.000 generales. En el opuesto, en la Diego Armando Maradona, donde habitualmente se ubica la barra de Newell’s, estarán los hinchas de Agropecuario.
“En caso de habilitar plateas, al Tate le corresponderá la Maxi Rodríguez; es algo que la organización definirá en las próximas horas”, confiaron a El Litoral. Desde Copa Argentina enviarán una primera tanda de 4.000 generales y será Unión el que comunicará los días, horarios y formas de venta.
En cuanto a la Copa Argentina en sí, desde el miércoles 25 de marzo hasta el próximo 1 de abril se disputarán nuevos encuentros de la instancia que marcó el comienzo de la decimocuarta edición. Sobresalen la presencia de Racing, rival nuevamente de San Martín de Formosa en dicha eliminatoria (lo superó en la undécima edición); Independiente, que le dará la bienvenida a Atenas de Río Cuarto al cuadro principal; y Huracán, campeón del certamen en la temporada 2013-2014 que debutará frente a Olimpo.
Una goleada por 5-0, su máxima marca en la competencia, le permitió a San Lorenzo dejar atrás los resultados adversos que habían concluido de manera abrupta el ciclo de Damián Ayude y abrir la segunda mitad de los 32avos de Final de la decimocuarta edición de la Copa Argentina con una victoria sin atenuantes sobre Deportivo Rincón, representante neuquino del Torneo Federal que retornó al cuadro principal luego de ocho años.
Desde Copa Argentina enviarán una primera tanda de 4.000 generales. Foto: Fernando Nicola.
La continuidad del certamen tendrá un calendario intenso de diez encuentros en ocho días que comenzará el miércoles 25 de marzo con una doble jornada. Atlético Tucumán se medirá con Sportivo Barracas, desde las 19, en el estadio Ciudad de Caseros, mientras que Banfield y Real Pilar también inaugurarán su historial en el cruce siguiente que comenzará a las 21.15 y se llevará a cabo en el Alfredo Beranger de Temperley.
Independiente se presentará el viernes 27 cuando le dé la bienvenida a la Fase Final a Atenas de Río Cuarto, conjunto cordobés que solamente disputó las instancias previas de la Copa Argentina (su última participación se produjo hace doce años). Jugarán a las 17, en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia. La conclusión de la jornada trasladará la acción al Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, con una confrontación entre semifinalistas de la competencia: Belgrano, que arribó a la instancia en la temporada 2015-2016 y en la edición pasada, se medirá contra un Atlético de Rafaela que se metió entre los cuatro mejores en el certamen de 2013-2014.
El único partido del sábado 28 le permitirá a Racing mantener una costumbre en el certamen: medirse contra rivales bajo la denominación de San Martín. De hecho, el conjunto formoseño que lo enfrentará desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola de Banfield, buscará tomarse revancha de la eliminación en 32avos de Final de la undécima edición (la Academia se impuso por 3-1 en Chaco). Campeón de la competencia en la temporada 2013-2014, Huracán sobresale dentro de la doble jornada del domingo 29: jugará ante Olimpo, desde las 19, en el Ciudad de Caseros. A continuación será el turno de Newell's y Acassuso, contrincantes por primera vez a las 21.15, en el Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.
Lo dicho: Unión y Agropecuario Argentino de Carlos Casares serán protagonistas del único encuentro del lunes 30 al medirse desde las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's. Ya en abril, el miércoles 1 marcará el final de la seguidilla con otros dos partidos. Defensa y Justicia se enfrentará con Chaco For Ever, rival al que eliminó en los Cuartos de Final de la undécima edición: jugarán a las 19, en sede a confirmar. Luego será el turno de Instituto de Córdoba y Atlanta, que viajarán a Rafaela para cruzarse en el Nuevo Monumental desde las 21.15.