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Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión con Defensa y Justicia

El Tate y el Halcón se enfrentaron en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El resultado fue de 2 a 0.

Unión-Defensa y Justicia | Torneo Apertura Fecha 12 | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Foto: Juan Manuel FogliaUnión-Defensa y Justicia | Torneo Apertura Fecha 12 | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Foto: Juan Manuel Foglia
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Unión perdió 2-0 contra Defensa y Justicia en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue de Lucas Souto.

Luego, el uruguayo Gutiérrez se fue solito contra Mansilla y puso el 2-0.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de empatar 1 a 1 ante Boca. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la quinta posición de su zona.

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