Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión con Defensa y Justicia

Unión perdió 2-0 contra Defensa y Justicia en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026.
El Tate y el Halcón se enfrentaron en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El resultado fue de 2 a 0.
Unión perdió 2-0 contra Defensa y Justicia en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2026.
El primer gol del partido fue de Lucas Souto.
Luego, el uruguayo Gutiérrez se fue solito contra Mansilla y puso el 2-0.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de empatar 1 a 1 ante Boca. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la quinta posición de su zona.