Unión visita a Defensa y Justicia: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Defensa y Justicia, por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que estuvo en Santa Fe, viene de empatar 1-1 con Boca.
El equipo de Leonardo Carol Madelón viene tomando ritmo y se encuentra 3ro en la tabla. Este sábado se enfrentará al Halcón desde las 17:45hs en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello.
Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Defensa y Justicia, por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que estuvo en Santa Fe, viene de empatar 1-1 con Boca.
El árbitro del partido será Felipe Viola. Estará acompañado por Adrián Delbarba y Federico Lapalma como asistentes, con Gastón Iglesias como cuarto árbitro. En el VAR estarán Sebastián Martínez y Mariana De Almeida como AVAR.
El encuentro se disputa en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Unión afronta una salida exigente en la pelea por los puestos de arriba.
El rendimiento de Mateo Del Blanco despertó interés de cara al próximo mercado de pases. En Unión saben que puede haber ofertas y su situación será clave para la economía del club.
Desde la dirigencia no descartan ventas en el próximo mercado. Luis Spahn dejó en claro que el club necesita generar recursos y algunos futbolistas aparecen como posibles salidas.
Unión no podrá contar con Julián Palacios, quien arrastra una lesión que lo deja fuera del encuentro. Su ausencia obliga a Madelón a rearmar la mitad de la cancha en un partido clave.
Ante la baja de Palacios, el DT evalúa variantes en el mediocampo para mantener equilibrio y dinámica. La idea es no perder intensidad en una zona clave frente a un rival que maneja bien la pelota.
El equipo de Soso llega con una propuesta clara y buenos números recientes. Defensa y Justicia es uno de los conjuntos más regulares del torneo y representa una prueba de carácter para el Tate.
El ciclo de Madelón volvió a darle identidad al equipo, que atraviesa un momento positivo en resultados y funcionamiento. Unión se metió en la pelea y ahora intenta sostener ese envión frente a un rival exigente.
Unión se presenta en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia por la fecha 12 del Apertura. El equipo de Madelón llega en zona de clasificación y busca sostener su crecimiento ante un rival que también pelea en la parte alta.