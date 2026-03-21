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Unión visita a Defensa y Justicia: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene tomando ritmo y se encuentra 3ro en la tabla. Este sábado se enfrentará al Halcón desde las 17:45hs en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello.

Unión vs. Defensa y Justicia. Foto: Manuel FabatíaUnión vs. Defensa y Justicia. Foto: Manuel Fabatía
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Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Defensa y Justicia, por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que estuvo en Santa Fe, viene de empatar 1-1 con Boca.

Posibles formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
  • DyJ: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández, Elías Pereyra; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas; Agustín Hausch, Juan Manuel Gutiérrez, Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Seguí el minuto a minuto

Sábado 21.03

16:24 El Litoral en la previa

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Sábado 21.03

16:18 Felipe Viola, árbitro en Florencio Varela

El árbitro del partido será Felipe Viola. Estará acompañado por Adrián Delbarba y Federico Lapalma como asistentes, con Gastón Iglesias como cuarto árbitro. En el VAR estarán Sebastián Martínez y Mariana De Almeida como AVAR.

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Sábado 21.03

16:08 Hora, TV y estadio del partido

El encuentro se disputa en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Unión afronta una salida exigente en la pelea por los puestos de arriba.

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Sábado 21.03

15:57 Mateo Del Blanco, en la mira del mercado

El rendimiento de Mateo Del Blanco despertó interés de cara al próximo mercado de pases. En Unión saben que puede haber ofertas y su situación será clave para la economía del club.

Desde la dirigencia no descartan ventas en el próximo mercado. Luis Spahn dejó en claro que el club necesita generar recursos y algunos futbolistas aparecen como posibles salidas.

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Sábado 21.03

15:52 Palacios, baja sensible en el mediocampo

Unión no podrá contar con Julián Palacios, quien arrastra una lesión que lo deja fuera del encuentro. Su ausencia obliga a Madelón a rearmar la mitad de la cancha en un partido clave.

Ante la baja de Palacios, el DT evalúa variantes en el mediocampo para mantener equilibrio y dinámica. La idea es no perder intensidad en una zona clave frente a un rival que maneja bien la pelota.

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Sábado 21.03

15:49 Defensa, un rival incómodo y protagonista

El equipo de Soso llega con una propuesta clara y buenos números recientes. Defensa y Justicia es uno de los conjuntos más regulares del torneo y representa una prueba de carácter para el Tate.

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Sábado 21.03

15:46 Madelón y una racha que invita a creer

El ciclo de Madelón volvió a darle identidad al equipo, que atraviesa un momento positivo en resultados y funcionamiento. Unión se metió en la pelea y ahora intenta sostener ese envión frente a un rival exigente.

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Sábado 21.03

15:40 Unión y Defensa, duelo clave en el 15 de Abril

Unión se presenta en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia por la fecha 12 del Apertura. El equipo de Madelón llega en zona de clasificación y busca sostener su crecimiento ante un rival que también pelea en la parte alta.

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