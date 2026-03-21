Apuntes desde Varela

Unión, la falta de dinero, lo que entra del bono, la racha de Madelón y la muerte de un ex técnico

Dejó de existir en estas últimas horas Marcos Conigliaro, el “9” del equipo de Estudiantes de Zubeldía tricampeón de América y campeón del mundo, quien en 1983 dirigió a Unión y luego lo hizo en algunos clubes de la provincia de Santa Fe.