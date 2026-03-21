Unión, la falta de dinero, lo que entra del bono, la racha de Madelón y la muerte de un ex técnico

(Enviado Especial a Buenos Aires)
Dejó de existir en estas últimas horas Marcos Conigliaro, el “9” del equipo de Estudiantes de Zubeldía tricampeón de América y campeón del mundo, quien en 1983 dirigió a Unión y luego lo hizo en algunos clubes de la provincia de Santa Fe.
(Enviado Especial a Buenos Aires)
La situación económica y financiera sigue siendo una preocupación para la dirigencia de Unión. Hay una deuda en el pago de los haberes al plantel y un agujero que obliga a pensar en ventas urgentes para paliar ese déficit de alrededor de 300 mil dólares mensuales que es admitido por los dirigentes. Unión está pagando en cuotas la compra de Casa Unión, hay deudas del mercado de pases, los costos operativos son importantes, cada vez que el equipo juega de local cuesta 40 millones de pesos la apertura del estadio y se espera la liquidación final de la recaudación del partido ante Boca, donde sería bueno que no se repita lo que ocurrió en otras ocasiones en las que se hizo pagar a todos los socios y que se brinde la recaudación obtenida por la venta de los bonos.
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En este punto, si bien ya se debe saber el monto total, parte del dinero seguirá entrando en los próximos días en virtud de que un porcentaje de lo adquirido por los socios y no socios de Unión, se pagó con tarjeta de crédito y eso demora en acreditarse.
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La ausencia de Julián Palacios es la novedad saliente desde lo futbolístico, ya que ni siquiera formó parte del plantel de viajeros. Lo bueno dentro de la mala noticia, es que los estudios que se le realizaron al volante no arrojaron lesión, por lo que a medida que disminuya el dolor podrá volver a ser tenido en cuenta por Madelón. Justamente, esta ausencia toma a Palacios en su mejor momento desde que llegó al club a principios del año pasado y con un contrato de dos años. En el lugar de Palacios, en la lista de viajeros, figuró Nicolás Palavecino. El resto es la nómina habitual de jugadores convocados, prácticamente desde el mismo arranque de la temporada.
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En cuanto al reemplazante, Madelón tuvo algunas alternativas para el análisis. Una de ellas fue la de Augusto Solari, el más acostumbrado a jugar en esa función de volante por derecha aunque sin la dinámica de Palacios. Otra posibilidad, la de Misael Aguirre, quien más allá de ser un jugador de más ataque, casi siempre fue utilizado por Madelón en esa función por derecha y en varias ocasiones lo hizo ingresando por Palacios. Y la otra podría haber sido la de correr a Brahian Cuello a la derecha (lo hizo en situaciones de partido) y que ingrese Fragapane para jugar por izquierda.
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El próximo partido de Unión será el de Copa Argentina (instancia de 32avos de final) ante Agropecuario en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario. El partido irá el lunes 30 a las 21.15 y a Agropecuario le modificaron el día de disputa del encuentro ante Ciudad Bolívar, en Bolívar, por Copa Argentina: jugará el viernes que viene, seguramente en horario vespertino pues por la noche se jugará uno de los partidos programados para la selección argentina en la fecha Fifa que se avecina.
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Por la Liga Profesional, el primer fin de semana de abril (Semana Santa), Unión recibirá la visita de Deportivo Riestra. Todavía no hay fecha de disputa de este partido, pero ya está programado el encuentro entre Riestra y Palestino por la Sudamericana, que se jugará el miércoles 8 de abril en la cancha de San Lorenzo. No sería descabellado suponer que el partido con Unión se juegue el sábado.
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Quizás muchos hinchas de Unión no lo recuerden, aún aquellos que peinan canas. Marcos Conigliaro, quien falleció este viernes a la noche en La Plata, fue entrenador de Unión en 1983, en un paso fugaz que tuvo por Santa Fe. Fue luego de que Unión se haya salvado del descenso en Junín ante Quilmes, con Violi de técnico y antes de que asumiera Jorge Castelli, quien luego llevó adelante una excelente campaña con dos contrataciones que fueron furor: las de Miguel Angel Brindisi y el Chino Jorge Benítez. Conigliaro fue el “9” de aquel equipo de Estudiantes de Zubeldía, tricampeón de la Copa Libertadores y campeón del Mundo en Old Trafford ante el Manchester United, al que, precisamente, le convirtió un gol en el partido de ida que se jugó en la Bombonera.
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En ese equipo de Unión, entre otros, atajaba Trucco y algunos de los jugadores que integraban el equipo fueron el Chango Cárdenas (padre), Mario Alberto, Carlos Zacarías López, Horacio Cordero, Hugo Zavagno, el Loco Stelhick, el Pichi Escudero, Luis Abdeneve, Marcos Capocetti, Eduardo Sánchez, Lanao y el Pelado Centurión. Se lo recuerda parando en el hotel Zabaleta, donde también concentraba el plantel en ese entonces, propiedad de un gran tatengue como Mario Zabaleta. No duró mucho en Unión, los resultados lo alejaron y también la necesidad de encontrar rápidamente soluciones por lo que se había sufrido a principios de año con aquella definición agónica en Junín ante Quilmes, la tarde del penal a Carlitos Mendoza y el gol de Capocetti, un juvenil en ese momento. Luego, siguió dirigiendo en la provincia de Santa Fe, sobre todo en San Jorge y en Sastre.
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El domingo pasado, luego del empate con Boca, Madelón dijo que “ahora vamos a ir a una cancha donde nos ha ido bastante bien”. Se refería a él y a sus respectivos cuerpos técnicos, pues hay una estadística que indica que sobre 14 partidos que Madelón dirigió en la cancha de Defensa, hasta llegar al de este sábado, solamente había perdido una vez y fue cuando él dirigió a Olimpo de Bahía Blanca y Rezza era el entrenador de Defensa y Justicia.
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Nombre en común hay un montón, pero la particularidad es que no hay entrenadores que hayan dirigido a los dos clubes. Entre los jugadores, se destacan Enrique Bologna, Marcos Peano, Santiago Zurbriggen (actual director deportivo de Unión, con dos ascensos en el club), Emanuel Brítez, el “Chaco” Acevedo, Claudio Aquino, Diego Villar, Lorenzo Frutos, Nicolás Palavecino, el “Indio” Bazán Vera, Claudio Guerra, el “Cuqui” Márquez, “Quique” Triverio, la “Chancha” Zárate, Walter Bou, Lucas Pratto, Nicolás Blandi y “Picotón” González-
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La primera vez que Unión jugó en la cancha de Defensa y Justicia, fue en 1988. Ese partido terminó 1 a 0 a favor del Tate, con un gol del Pepe Castro apenas iniciado el partido. Todavía Madelón no había llegado al club, estaba en San Lorenzo y lo hizo a principios de 1989. Al equipo lo dirigía Alberto Violi, un histórico “piloto de tormentas” en Unión. Era el inicio de aquella temporada que terminó con el ascenso de Unión en la final con Colón.
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A Unión, al igual que a Madelón, no le fue mal jugando con Defensa y Justicia en Florencio Varela. El historial, hasta el partido de este sábado, era muy parejo: dos victorias para cada uno y cinco empates. El primer triunfo de Unión fue en 2017, con Madelón de entrenador, cuando lo derrotó por 3 a 1 con dos goles de Soldano y uno de Gamba, descontando Ciro Rius para el equipo que por ese entonces dirigía Nelson Vivas. La otra victoria de Unión fue en 2021, cuando con el Vasco Azconzábal de entrenador, Unión ganó 1 a 0 con gol de Kevin Zenón. A Defensa, en ese momento, lo dirigía Sebastián Becaccece.
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Un gran recuerdo dejó en este club el cuerpo técnico de Hernán Crespo, que tenía al santafesino Gustavo Nepote como entrenador de arqueros. Fueron campeones de la Copa Sudamericana, uno de los dos títulos logrados por la institución en toda su historia. El otro, precisamente a raíz de haber sido campeón de la Sudamericana, fue el título de la Recopa que consiguió ese mismo 2021 (la Sudamericana ganada fue en 2020 pero la final se jugó en 2021), al vencer a Palmeiras ya con Becaccece de entrenador.