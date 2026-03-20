El “Mini” disfruta su mejor momento en el Tate

Mateo Del Blanco se va en junio de Unión: ¿cuánto ingresa y a qué club?

Hay dos empresas que manejan de manera conjunta al mejor jugador de Unión en los últimos tiempos. No se iría por la cláusula, al Tate le ingresaría más dinero y picaron en punta tres clubes de Francia.