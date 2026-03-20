Mateo Del Blanco se va en junio de Unión: ¿cuánto ingresa y a qué club?
Hay dos empresas que manejan de manera conjunta al mejor jugador de Unión en los últimos tiempos. No se iría por la cláusula, al Tate le ingresaría más dinero y picaron en punta tres clubes de Francia.
Mateo Del Blanco atraviesa su mejor momento en Unión. Foto: Juan Manuel Foglia
Mateo Del Blanco, que con 22 años cumplirá dentro de muy poco sus primeros 100 partidos con la camiseta oficial de Unión de Santa Fe, está escribiendo sus mejores capítulos con la rojiblanca a bastones. Viene de hacer un golazo y “pincharla” contra Independiente; fue una de las figuras contra Boca. Estos capítulos, además de ser los mejores, podrían ser los últimos.
Un acuerdo entre dos empresas internacionales le cumplirán en el mercado de invierno (verano europeo) el sueño al “Mini”: jugar en el fútbol europeo. Con la llegada física de Maxi Insua a la Argentina, se aceleró de manera administrativa lo que se venía hablando de palabras. Desde hace algunas horas, al jugador lo representan conjuntamente Insua Group (agentes históricos del futbolista hace 5 años) y KMB, “una empresa internacional que aparece para darle proyección internacional al jugador” explican a este medio.
Kristian Bereit, de 35 años y ex director de la rama argentina de CAA Stellar, resume en KMB (las siglas con sus nombres y apellido) su propia agencia internacional de representación de futbolistas. Maneja, entre otros, a Santiago Ascasibar, Guido Carrillo, Fabricio Iacovich, Santiago Flores, Zaid Romero, Gerónimo Rulli y Marcos Rojo, todos ellos con presente o pasado en el Pincha.
El “Mini” se iría en junio rumbo al fútbol europeo. Foto: Juan Manuel Foglia
Además, el agente inglés tiene mucho alcance internacional y presencia en el fútbol europeo, representando a otras grandes figuras como Nicolás Tagliafico, Sergio Romero, Ander Herrera, Gonzalo Luján, Tadeo Allende, Fausto Vera, Facundo Bounanotte y Walter Benítez.
“Con Marcos Rojo mantiene una relación de amistad y han compartido muchos momentos juntos. Uno de ellos tiene que ver con un momento histórico para Estudiantes. Fue en 2018, cuando el central argentino, junto a Bereit, recibieron en Manchester a los campeones del mundo de 1968. Juan Ramón Verón, Marcos Conigliario, Eduardo Flores, Oscar Malbernat y Gabriel Flores recorrieron los rincones de Old Trafford y luego cenaron con Kristian y Marcos, quien hasta entonces era jugador de Los Diablos Rojos”, explica el sitio platense Infocielo.
Desde KMB se acercaron a Del Blanco y, lejos de algún tipo de conflicto con Insúa Group, acordaron todo de manera conjunta: cuándo vender, cómo vender y dónde jugará el “Mini” después de su explosión en Unión.
“Mateo Del Blanco se va sí o sí en junio y el destino elegido es Europa”, aseguraron desde la nueva doble representación de la figura del Tate. Hoy, intentando hacer primera, picaron tres clubes franceses en punta: Racing de Estrasburgo, Toulouse y el Lyon.
Unión podría recibir unos 3 millones de dólares por su pase. Foto: Juan Manuel Foglia
“Lo de Strasburgo es real. También hay interés de Lyon y Toulouse. En España, Italia e Inglaterra también hay sondeos. Vamos a ver quién acelera más, pero se vende sí o sí en junio”, coinciden sus dos agencias.
En enero de 2024, las redes oficiales del Tate comunicaban: “Mateo del Blanco extendió su vínculo con el club hasta el 31 de diciembre de 2026”. Hace dos mercados, cuando Unión peligraba con los pocos puntos de la campaña, se rechazó una oferta y el “Mini” escuchó la misma frase que Kevin Zenón en su momento.
“Te pido que te quedes, mejoramos el salario, nos salvamos del descenso y después te vendo”. Palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo el presidente Luis Spahn. En ese momento, la Universidad Católica había ofertado 1.5 millones de dólares por el 60 por ciento. Las dos partes decidieron “esperar” y se estableció una cláusula gatillo que, extraoficialmente, habla de 2.5 millones de dólares, “limpios y de contado” (recordar que ahora el fútbol argentino tiene gatillo en cuotas desde lo de Mastantuono) para las arcas de Unión.
En principio, la idea es venderlo en junio sin la cláusula a través de las dos agencias a cambio de tres millones de dólares “limpios” (no de contado) para Unión y peleando a favor del Tate una plusvalía para ventas futuras. Hoy, sin saber qué puede pasar con el nivel de Mateo hasta llegar a junio, esa es la idea. El jugador está de acuerdo, las dos agencias también y Unión espera.
El jugador tiene contrato vigente con el Tate hasta diciembre de 2026.
Dos temas más, lo de la MLS y el radar de “La Scaloneta”. Por el primero, nunca se contempló el destino USA e incluso este diario pudo dialogar con un integrante del cuerpo técnico de Javier Mascherano en el Inter de Miami: “No estamos siguiendo a Del Blanco”, aseguraron.
En cuanto a la Selección Argentina, como pasa con todos los jugadores que se destacan, a Del Blanco lo tienen visto. La “ventaja” de ese seguimiento se llama Matias Manna, analista de partidos y asistente táctico de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la mayor. “Lo vienen siguiendo pero por ahora es complicado el llamado, hay otras opciones”, confiaron.
¿Por qué eso de “ventaja”?: porque Matías Manna trabajó en Unión cuando el “Colorado” Sava fue entrenador e incluso recomendó en 2013 la inserción de un juvenil que por entonces era Mauro Pitton en el plantel profesional. Desde ese momento, Manna dejó muchos amigos en López y Planes, conservando un cariño muy especial por el Tate. “Mira mucho los partidos de Unión y la figura es Del Blanco”, explica uno de esos amigos que dejó el integrante de la Scaloneta en Santa Fe.