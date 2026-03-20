Augusto Solari será su reemplazante en Varela

Por la lesión en el cuádriceps, Julián Palacios quedó descartado para la visita a Defensa y Justicia

El volante derecho no estaba el 100% y entre el cuerpo técnico y los médicos de Unión decidieron frenarlo para evitar una lesión de mayor gravedad. Se queda en Santa Fe, trabajando en su recuperación y apuntando a la Copa Argentina. El ex River y Central ganó la pulseada y estará desde el arranque.