Por la lesión en el cuádriceps, Julián Palacios quedó descartado para la visita a Defensa y Justicia
El volante derecho no estaba el 100% y entre el cuerpo técnico y los médicos de Unión decidieron frenarlo para evitar una lesión de mayor gravedad. Se queda en Santa Fe, trabajando en su recuperación y apuntando a la Copa Argentina. El ex River y Central ganó la pulseada y estará desde el arranque.
Baja sensible. Palacios se pierde el choque con Defensa.
Una de las pocas incógnitas que se planteó en la semana de trabajo previo a la visita de Unión a Florencio Varela se terminó de resolver en el mediodía de este viernes, luego del último entrenamiento y minutos antes de que el plantel de Madelón emprenda el viaje rumbo a Capital Federal para esperar concentrado el compromiso del sábado a las 17.45 ante Defensa por la 12° fecha del Apertura.
Pese a no tener una lesión muscular según lo que arrojaron los estudios que se practicó el miércoles, y más allá de las ganas y el esfuerzo que el propio jugador hizo para estar, Julián Palacios no evolucionó según lo esperado en las últimas 48 horas y por eso quedó descartado para el compromiso ante el halcón dirigido por Mariano Soso.
Augusto Solari, el elegido por Madelón para reemplazar a Palacios.
“En una de las últimas jugadas antes de salir (del partido contra Boca) sentí un dolor en la pierna. Gracias a Dios me hice estudios y no salió nada. Por ahí siento un poco pesado el cuádriceps, pero lo estamos tratando y pensamos llegar lo mejor posible para el equipo” había declarado el ex San Lorenzo en la semana, marcando la intención de no perderse el duelo ante Defensa.
Evitar una lesión mayor
Sin embargo, tras la práctica de este viernes en Casa Unión tanto el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón como el cuerpo médico que trabaja con el plantel profesional acordaron que la mejor opción era que el 20 no juegue mañana en Varela y se quede en nuestra ciudad para evitar que la molestia se agrave y recuperándose al cien por ciento para el siguiente compromiso por Copa Argentina.
Así las cosas, la lesión de Palacios le impedirá al DT tatengue repetir la formación inicial por quinto partido de manera consecutiva, debiendo introducir una variante obligada en el sector derecho del mediocampo. De acuerdo a lo trabajado en las últimas 2 prácticas, el elegido por Leo para ocupar ese lugar es el experimentado Augusto Solari, quien le ganó la pulseada al juvenil Misael Aguirre.
De andar irregular cada vez que le tocó sumar minutos con la camiseta de Unión, Solari se impuso por experiencia y capacidad de asociación respecto de la sorpresa y la dinámica que caracteriza al juvenil santotomesino, que tampoco tuvo un buen ingreso el domingo pasado frente a Boca.
Madelón no pudo repetir el 11 por quinto partido al hilo.
10 que siguen
El resto del equipo será el mismo que viene jugando y de gran manera en este tramo del Apertura, recordando que Lautaro Vargas está al límite de la suspensión por amarillas y que Marcelo Estigarribia se encuentra mucho mejor del golpe en la cabeza que sufrió contra Independiente.
Mansilla; Vargas, Maizon, Ludueña y Del Blanco; Solari, Pittón, Profini y Cuello; Tarragona y Estigarribia serán los 11 de Madelón que buscarán sostener la racha de 6 partidos sin conocer la derrota.
Respecto del resto de los viajeros, Nicolás Palavecino ocupará el lugar en el banco de suplentes que se abre por la salida de Palacios y el ingreso al equipo de Solari. El resto serán los mismos que estuvieron contra el xeneize.