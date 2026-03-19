La lesión de Palacios, el pago al plantel y
esos rumores de convocatoria a Del Blanco
El estudio que se le hizo al volante tatengue no arrojó lesión alguna y crecen las chances de que pueda jugar el sábado ante Defensa y Justicia.
Julián Palacios marcó el gol de Unión que abrió el marcador ante Boca. Al partido no lo terminó por una molestia, pero no se registró lesión, por lo que está "en carrera" para ir a Varela. Foto: Matías Pintos
Julián Palacios será duda hasta el momento de subirse al micro para viajar a Buenos Aires, pero la “buena noticia” dentro de un cuadro de situación que arrancó complicado en la semana, es que los estudios que se le hicieron en el cuádricep no arrojaron lesión alguna. En consecuencia, si el dolor disminuye, debería estar en condiciones de ser tenido en cuenta por Madelón.
En ese caso, Unión tendrá la misma formación que viene jugando los últimos partidos y que se repite, algo infrecuente en el fútbol argentino, para visitar el próximo sábado a las 17.45 a Defensa y Justicia, uno de los invictos que tiene este torneo Apertura de la Liga Profesional.
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Estigarribia y Tarragona sería la formación rojiblanca. ¿Y si no llega Palacios?, la primera opción es Misael Aguirre, que generalmente ha ingresado en esa función de volante-extremo por el costado derecho cada vez que Madelón necesitó un reemplazo por ese sector, algo que se dio generalmente en medio de los partidos.
El resto está bien, ya que Marcelo Estigarribia se ha recuperado de ese corte que tuvo en el arco superciliar y que lo obligó a jugar con un vendaje en el encuentro del domingo pasado ante Boca, en el 15 de Abril.
La posibilidad de que se repita equipo, ante Defensa y Justicia, es muy factible. Foto: Matías Pintos
¿Se llegará con el dinero para saldar enero?
A propósito de ese partido, Unión está recibiendo de “a puchitos” el dinero que se recaudó, teniendo en cuenta que algunos pagaron con tarjeta de crédito y que la liquidación tarda varios días más. El estadio estaba lleno, pero hay que tener en cuenta que los menores de 17 años no pagaban entrada, tanto para el sector de populares como quienes tienen platea fija.
La dirigencia de Unión le prometió al plantel que se terminará de pagar el mes de enero durante el transcurso de esta semana. Antes de Boca, se le pagó la totalidad del sueldo a los que ganan menos y un porcentaje a los que perciben los haberes más altos. La promesa efectuada a los futbolistas, fue la de completar el pago durante esta semana. Y además, hay premios atrasados que también fueron reclamados por los jugadores en una reunión que hubo antes del encuentro del domingo.
Unión afronta una clara dificultad desde lo financiero, con obligaciones que tienen que afrontarse, como el pago de las cuotas por la compra de Casa Unión, el mercado de pases del verano, el alto costo que tiene la apertura de la cancha en los partidos como local (40 millones de pesos por partido). Todo esto sin ventas en el último mercado, con 500 mil dólares que deben cobrarse en este mes por la transferencia de Mosqueira y cuentas bancarias embargadas por el fallo judicial en contra del año pasado por la transferencia de Malcorra al fútbol mexicano (se dice que ya está todo listo para que en un par de semanas se libere la cuenta, se regulen honorarios y se pague esta deuda con Sergio Levinton, el representante del jugador).
Sin dudas que una de las prioridades es el pago al plantel profesional, pues el atraso ha causado inquietud en el plantel profesional. No ha sido habitual en estos últimos tiempos, salvo en el cierre de la temporada pasada, cuando antes de jugar el encuentro con Gimnasia por los play off hubo un planteo de parte de los jugadores para que se abone lo que se estaba debiendo en aquel entonces.
Del Blanco, selección y venta
Por último, ¿qué de cierto tuvo la posible convocatoria a la selección de Mateo Del Blanco? Algo hubo. De hecho que fue convocado Gabriel Rojas, el lateral de Racing, en una actitud poco habitual de Lionel Scaloni, que generalmente se ha fijado en aquellos jugadores que están militando en el exterior y pocos de los que juegan en el país.
A Del Blanco se lo viene siguiendo y hasta los dirigentes tuvieron la información que Pablo Aimar y Matías Manna, integrantes del cuerpo técnico de Scaloni, podían estar en la avenida la noche del encuentro ante Boca con el objetivo de ver en acción a Paredes, pero también con el nombre de Del Blanco apuntado para seguirlo más de cerca. Esto, finalmente, no se concretó.
Del Blanco ha modificado su representación. Ya no es más Julio Cataldo sino que se hizo cargo Cristian Bereit, de la agencia KMB, que cuenta con dos jugadores en Inter de Miami y vínculos con Mascherano, el entrenador del equipo en el que juega Lionel Messi.
Los rumores de un interés del equipo norteamericano por el juvenil defensor de Unión, de 22 años, son fuertes. Pero además, hay clubes europeos que lo tienen en la mira. Uno de ellos es el Lyon de Francia.
Del Blanco dijo, luego del partido con Independiente, cuando confirmó que ha cambiado la representación (aunque Cataldo no está oficialmente desvinculado hasta el 30 de junio), que espera novedades en junio. Unión también, porque es el jugador “a vender” para generar esos ingresos que el club necesita para enjugar el déficit mensual permanente que viene teniendo la tesorería.
A fines del año pasado, Unión especulaba con ventas. Incluso, se hablaba de la firme posibilidad de que “el 75 por ciento de la defensa titular sea transferida”, haciendo referencia a Vargas, Fascendini y Del Blanco. Los tres se quedaron y ni siquiera se terminó yendo Fascendini, que tiene cláusula de salida e hizo un viaje a Europa para solucionar temas de su ciudadanía.
Hay otros jugadores que hoy están rindiendo en Unión (Profini, por ejemplo), que podrían generar una fuente de ingresos. Pero también hay obligaciones a tener en cuenta. ¿Una de ellas?, acordar con Julián Palacios su continuidad en el club, pues el contrato del volante (hoy una de las figuras del equipo), vence en diciembre. Y no es el único de los que está en esas condiciones.