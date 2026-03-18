La reserva de Unión rescató una agónico empate en su visita a Racing en Avellaneda
Con otra aparición goleadora del defensor Tomás Fagioli, el equipo que dirige Alejandro Trionfini pudo sumar un buen empate en su presentación en el predio Tita Mattiusi propiedad de la academia. El elenco tatengue sumó su tercera igualdad en cinco presentaciones y quedó en el undécimo lugar de su grupo con 6 unidades. La próxima fecha recibirá a River.
Unión sumó su tercer empate en 6 presentaciones. Foto: Prensa Unión.
En la tarde de este miércoles y con la disputa de seis encuentros, tuvo continuidad el Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol. En este marco y por la quinta fecha de la Zona A, la reserva de Unión de Santa Fe visitaba a su similar del Racing Club en el predio Tita Mattiusi de la localidad boanerense de Avellaneda.
Tras conseguir hace un par de semanas y en su última presentación la primera victoria de la temporada (1 a 0 a Sarmiento con gol de Fagioli en el 15 de Abril), el elenco tatengue buscaba una nueva alegría que le permita salir de la zona media de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación en el grupo.
Luego de 90 minutos parejos pero de trámite cambiante, y cuando parecía que la victoria quedaba en poder del conjunto dirigido por Sebastián “Chirola” Romero, otra aparición ofensiva del defensor Tomás Fagioli le permitió al elenco rojiblanco rescatar un punto que suma más desde la confianza y desde lo anímico que desde lo matemático.
Precisamente respecto del desarrollo del cotejo, el comienzo fue favorable a la academia, que rápidamente encontró la ventaja a partir de la definición de Francisco Fraga cuando se jugaban apenas 13 minutos del primer tiempo.
Con la diferencia en su favor, el local se adueñó del trámite del partido, sometiendo a un Unión al que le costaba progresar en terreno rival y que eligió refugiarse en inmediaciones del arco defendido por Agustín Chávez.
Fagioli volvió a convertir para darle el empate al equipo tatengue. Foto: Prensa Unión.
En el complemento y sin poder ampliar la ventaja, fue Racing el que comenzó a replegarse, cediendo el terreno y la pelota ante un equipo santafesino que salió de los vestuarios decidido a vender cara la derrota.
Con mucha intensidad y pasajes de buen fútbol, los de Trionfini fueron acumulando méritos para llegar a un empate que, sobre el cierre, parecía ser el resultado más justo a partir de lo hecho por unos y otros.
Cuando el reloj superaba los 42 y la historia se iba con victoria académica, otra incursión ofensiva del defensor central le permitió al nacido en San Justo llegar nuevamente al gol y decretar el 1 a 1 que sería definitivo.
El próximo partido de la reserva tatengue será ante River en el 15 de Abril. Foto: Prensa Unión.
Con este resultado, Unión quedó ubicado en el undécimo puesto de la Zona A, fuera del grupo de clasificados con 6 puntos cosechados en sus primeros 5 partidos producto de 1 victoria, 3 igualdades y solo 1 derrota en el debut frente a Gimnasia.
En la continuidad del certamen, la reserva tatengue se presentará en la noche del próximo viernes 27 de marzo, cuando a partir de las 20 reciba nada menos que a River en un partido que se jugará en el estadio 15 de Abril.
Racing: Francisco Gómez; Samir Meza, Luciano Agüero, Benjamín González y Galo Volpe; Alejandro Tello, Bautista Pérez, Felipe Schaare y Thiago Taborda; Gonzalo Sosa y Francisco Fraga. DT: Sebastián Romero.
Unión: Agustín Chávez; Gael Canteros, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Benjamín Pérez, Santino Vera, Simón Bigot y Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
Goles: En el primer tiempo, a los 13 min. Fraga (R). En el segundo tiempo, a los 42 min. Fagioli (U).