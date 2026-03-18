Copa Proyección

La reserva de Unión rescató una agónico empate en su visita a Racing en Avellaneda

Con otra aparición goleadora del defensor Tomás Fagioli, el equipo que dirige Alejandro Trionfini pudo sumar un buen empate en su presentación en el predio Tita Mattiusi propiedad de la academia. El elenco tatengue sumó su tercera igualdad en cinco presentaciones y quedó en el undécimo lugar de su grupo con 6 unidades. La próxima fecha recibirá a River.