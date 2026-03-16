Mansilla: “Hay un rival que tiene jerarquía y no es fácil, lo bueno es que seguimos en la pelea”

Cuando Yael Falcón Pérez pitó el final del emotivo encuentro que animaron este domingo por la noche Unión y Boca en el 15 de Abril, la sensación generalizada tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico y todo el hincha tatengue resultó ambigua.
El arquero santiagueño no había tenido demasiada participación en el primer tiempo pero en el complemento se despachó con grandes atajadas que le permitieron a Unión sostener el empate frente a Boca en el 15 de Abril. “Estamos convencidos de que este es el camino” dijo tras ser elegido figura del encuentro.
Cuando Yael Falcón Pérez pitó el final del emotivo encuentro que animaron este domingo por la noche Unión y Boca en el 15 de Abril, la sensación generalizada tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico y todo el hincha tatengue resultó ambigua.
Por un lado, quedó la bronca por no haber podido cerrar un partido en el que ganaba y dominaba como había sucedido días atrás en cancha de Independiente y por el otro lado la sensación de haber rescatado un punto que suma ante uno de los más grandes de nuestro fútbol en un partido cambiante en el que también podría haberlo perdido.
Precisamente para que Unión no se vaya derrotado ante su gente, mucho tuvo que ver la tarea de Matías Mansilla. El arquero que vino a préstamo de Estudiantes terminó jugando un papel trascendental en el segundo tiempo, sosteniendo su arco en el peor momento del equipo con un par de tapadas que irán a todos los resúmenes de la 11° fecha de la Liga Profesional.
Una reacción ante una tijera de Bareiro y el mano a mano que le tapó al propio paraguayo cuando el partido ya estaba 1 a 1 fueron solo algunas de las buenas intervenciones que el portero santiagueño mostró en un actuación que se ganó el aplauso de todo el hincha rojiblanco.
Finalizado el cotejo, Mansilla fue elegido figura por la transmisión oficial del partido y compartió sus sensaciones: “Creo que nos costaron un poco los primeros 25 minutos pero después nos acomodamos en la cancha y conseguimos abrir el marcador".
"Lamentablemente nos pasó de nuevo lo mismo, entramos por ahí un poco dormidos al segundo tiempo y nos costó entrar en partido. También hay un rival que tiene mucha jerarquía y no es fácil, pero lo bueno es que seguimos ahí en la pelea”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y respecto de lo que sucedió en Avellaneda y lo que se viene para Unión, el ex Patronato comentó: “Como pasó con Independiente y más allá de algunos fallos que por ahí nos perjudicaron, nos costó entrar en partido. Ya pasó, ahora hay que mirar lo que viene sabiendo que queda mucho por mejorar, mucho por trabajar pero que estamos convencidos de que este es el camino”.
Al momento de ser consultado por las acciones que lo tuvieron como protagonista, el golero tatengue reveló que “la más difícil fue el mano a mano con Bareiro porque quedó de frente con el arco abierto, él venía a la carrera y por suerte la pude sacar y sirvió para sostener el empate".
"Más allá de eso es una lástima porque no nos pudimos llevar los tres puntos pero creo que si logramos sumar a tres la fecha que viene este punto va a tener mucho valor”, señaló.
Precisamente en referencia a la disputa que tuvo con el delantero paraguayo en el que claramente resultó vencedor, Mansilla concluyó: “Es un jugador que tiene mucha jerarquía, también tuvo una que pegó en el palo. La realidad es que enfrente hay un rival que tiene mucha jerarquía y por eso no hay que desmerecer lo que hicimos nosotros".
"Uno siempre trata de dar lo mejor donde está, donde le toca. Hoy me toca defender este escudo y obvio que uno siempre quiere hacer lo mejor con el fin de seguir creciendo, de seguir mejorando”, sumó el 1 tatengue.
Sobre el final de la charla, y ante la consulta respecto de su buen presente, Mansilla se mostró satisfecho y le dedicó un mensaje de aliento al arquero Gomes Gerth tras la grave lesión de ligamentos que sufrió la semana pasada: “Ya lo he tenido a Leo en Central Córdoba y la verdad que me insistió mucho, me volvió loco para que venga. Hoy estoy feliz acá y esperemos que termine bien el año".
"Le queremos mandar nuestro apoyo a Fede que es mi colega, nuestro compañero, y que tuvo una lesión grave de rodilla. Queremos desearle una pronta recuperación y hacerle saber que estamos acá para apoyarlo” dijo en el final.
Consolidado desde hace varios partidos como una de las figuras que tiene el equipo de Madelón, Julián Palacios volvió a redondear una muy buena tarea con gol incluido en el empate frente a Boca. En diálogo con los medios apenas finalizado el cotejo, el surgido en San Lorenzo señaló que “las sensaciones son un poco raras porque creo que merecimos un poquito más pero estos partidos son así.
Hay que corregir errores porque son los pequeños detalles que te cambian el rumbo del partido. Me parece que hay que trabajar para corregir lo que son las transiciones, para poder estar un poco más tranquilo con la pelota. Más allá de eso me voy contento por el equipo, por el esfuerzo que brindó”.
Consultado sobre el tramo decisivo del cotejo, Palacios comentó: “Se sufrió un poco el final, en mi caso mucho más porque estaba en el banco. Cuando uno está dentro de la cancha no lo siente tanto pero cuando te toca salir y tenés que ver esos minutos finales desde afuera se sufren un montón. Fue empate y estoy contento por el partido que hicimos y por el punto que sumamos”.
En el final de la entrevista, y en referencia al momento positivo que atraviesa su equipo, el ex jugador del ciclón manifestó: “Insisto en que creo que encontramos el camino futbolístico de este equipo. Nosotros trabajamos todos los días y vamos partidos a partido".
"Hoy tengo la sensación de que tal vez merecimos un poco más y me voy triste porque empatamos y queremos ganar siempre, pero sabemos que así es el fútbol y que el resultado termina siendo justo”, concluyó.