Sostuvo el empate con un par de tapadas

Mansilla: “Hay un rival que tiene jerarquía y no es fácil, lo bueno es que seguimos en la pelea”

El arquero santiagueño no había tenido demasiada participación en el primer tiempo pero en el complemento se despachó con grandes atajadas que le permitieron a Unión sostener el empate frente a Boca en el 15 de Abril. “Estamos convencidos de que este es el camino” dijo tras ser elegido figura del encuentro.